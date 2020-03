Der Bauernbund hat im Bezirk Zwettl seine Dominanz bei der Landwirtschaftskammerwahl weiter ausgebaut.

Der Bauernbund erreichte im Bezirk Zwettl 5.548 von 6.544 gültigen abgegebenen Stimmen – das sind 85 Prozent der Stimmen. Trotz geringer Wahlbeteiligung von 55 Prozent – es gab im Bezirk 12.540 Wahlberechtigte – sei Dietmar Hipp zufrieden mit dem Wahlergebnis.

„Wir konnten den Wert von 85% auf Bezirksebene halten und konnten auf Ebene der Landeslandwirtschaftskammer sogar noch zulegen. Die politischen Mitbewerber haben sich im Bezirk halbiert, lediglich der UBV konnte ein starkes Ergebnis erreichen. Man wird sehen, ob diese, politisch nicht verankerte Gruppierung, auch Leistungen für die Landwirtschaft bringen wird. Die Aufgaben für die nächsten Jahre sind sehr umfangreich und orientieren sich nicht an Wahlen, sondern an den Bedürfnissen der Landwirtschaft“, sagt Dietmar Hipp. Er möchte auch die kommenden fünf Jahre als Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl vorstehen. Der Bauernbund verlor ein Mandat in der Bezirksbauernkammer und hält jetzt 39 Sitze.

Die „Freien Bauern“ erhielten 301 Stimmen und verteidigten damit nur zwei von vier FP-Mandate aus der Wahl 2015. Weniger gut lief es auch für die SPÖ-Bauern. Lediglich 139 Stimmen entfielen auf diese Liste, damit ging ein Sitz von zwei in der Bezirksbauernkammer verloren. Der UBV erreichte 559 Stimmen ein starkes Ergebnis und konnte vier Mandate sichern. Obmann Herbert Hochwallner ist begeistert vom Wahlerfolg: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir überall eingezogen sind, sind aber auch etwas wehmütig aufgrund der Wahlbeteiligung. Viele Wahlberechtigte wussten nicht, wo und wann gewählt werden konnte. Wir werden im Sinne der Bauern arbeiten und unsere entwickelten Konzepte umsetzen.“

Als Vertreter in die Landes-Landwirtschaftskammer wird der Bezirk in dieser Periode Andrea Wagner, Paul Glaser und Martin Frühwirt entsenden.

Andrea Wagner, Spitzenkandidatin zur Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer sagt zur Wahl: „Das Wahlergebnis bestätigt die bisherige Arbeit und ist zugleich Auftrag, weiterhin konsequent und hart für die bäuerlichen Anliegen einzutreten.“