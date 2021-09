Er sei einem Reh ausgewichen und dann mit dem Auto im Graben gelandet, alarmierte ein 24-Jähriger aus Waidhofen im April dieses Jahres seine Mutter und bat sie auch, sich bei der Versicherung als Lenkerin auszugeben.

Die Mutter (48) kam der Bitte des Sohnes nach und das Verhängnis nahm seinen Lauf: Was die 48-Jährige nicht gewusst und der Sohn verschwiegen hatte, war, dass es gar keinen Wildunfall gegeben hat. Die Wahrheit brachte ein technischer Sachverständiger ans Tageslicht: Der Sohnemann hatte mit dem PS-starken Boliden Fahrkunststückerl geübt und die Beschädigung des Fahrzeuges durch „Driften“ selbst verursacht, nachdem er nach Ausschalten der Traktionshilfen und des elektronischen Stabilitätsprogrammes mit Vollgas das Ausbrechen des Fahrzeuges herbeigeführt hatte. Er hatte dauerhaft das Gaspedal voll durchgedrückt und das Lenkrad mehrfach mehrere Umdrehungen hin und her gelenkt, wodurch das Fahrzeug unkontrolliert ausbrach und letztlich im Graben landete. An dem Wagen entstand ein Totalschaden von 23.810 .

„Ich glaubte, es sei ihm peinlich und er schäme sich, weil er das Auto demoliert hat“, erklärte die Mutter die falschen Angaben bei der Versicherung. Er sei doch Vollkasko versichert gewesen, meinte der Waldviertler, und lieferte keine plausible Erkärung für den versuchten Betrug. Für Mutter und Sohn setzte es Bewährungsstrafen von neun und zehn Monaten. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.