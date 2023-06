Bezirk Zwettl: Von der Kochshow bis zur sprechenden Telefonzelle

Noch bis 15. August geht das Wald/4 Festival über die Bühne: 47 einzigartige Projekte laden im Festivalverlauf unter dem Motto „Randerscheinungen“ zum Kunst- und Kulturgenuss.

Folgende Projekte warten noch im Bezirk Zwettl auf Kunstinteressierte:

Doppelten Genuss verspricht das Dinnermusical der HLW/BASOP Zwettl: Den Musikgenuss liefert ein Musical um eine Hobbyköchin, eine Kochshow und einen Kochwettbewerb. Und zusätzlich darf sich das Publikum auf kulinarische Begleitung freuen. Ort:3910 Zwettl, Klosterstraße 10, Schulen der Franziskanerinnen Zwettl; Termine: 22. und 23. Juni jeweils 19 Uhr.

Auf dem Areal des kleinsten Museums des Waldviertels erblüht ein magischer Garten mit Fotografien, Karikaturen, Installationen und Skulpturen. Begleitet wird das Wald- und Wiesen-Panoptikum von einem bunten Rahmenprogramm für alle Sinne. Termine: bis 15. August Ausstellung im KulturGarten klemuwa’23; Ort: 3912 Grafenschlag, Langschlag 16, klemuwa

Eine der letzten existierenden Telefonzellen wird zu einem Ausstellungsraum umfunktioniert. Nun entströmen ihrem Hörer eigens verfasste akustisch-literarische Kunstwerke. Die Besucher sind eingeladen, auch selbst welche zu erstellen. Termine: bis 5. August durchgehend geöffnet: Ausstellung und Kunstinstallation – literarisch-akustische Werke in einer Telefonzelle; 5. August Literaturfest zum Abschluss, 13:30 Uhr: Lesungen, Konzerte an ausgewählten Plätzen in Zwettl; Ort: 3910 Zwettl, Dreifaltigkeitsplatz.

Eine künstlerische Auseinandersetzung im Truckerhaus widmet sich den Roma, Sinti, Juden und Jenischen in der Region. Mit einer Fotoausstellung, Erinnerungen von Zeitzeug:innen und Konzerten wird eine fast vergessene Geschichte wiederentdeckt. Termine: bis 25. Juni: Fotoausstellung von Peter van Beek (NL); 25. Juni 14 Uhr: Freiluft-Konzert vor dem Truckerhaus mit den Nifty’s – Klezmer als Ausgangspunkt, vermischt mit Surf-Rock und Jazz, aber immer elegant, attraktiv und raffiniert; Ort: 3665 Gutenbrunn, Gutenbrunn 24, Truckerhaus.

Das vollständige Programm ist unter www.viertelfestival.at abrufbar.