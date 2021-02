Ein Pionierprojekt aus dem Waldviertel schlägt neue Wege ein: Vor gut einem Jahr wurde die Koordinierungsstelle Wald von der Klimawandelanpassungsregion Waldviertler Kernland und dem Verein zur Förderung des Waldes ins Leben gerufen. Das Projekt unter der Führung von Doris Maurer will „waldferne“ Waldbesitzer mit Waldexperten zusammenbringen, die NÖN hat berichtet. Jetzt veröffentlichte Maurer gemeinsam mit Projektmitarbeiter Lukas Hochwallner einen 80 Seiten starken Leitfaden.

„Wir konnten bisher viele Erfahrungen sammeln und möchten den Waldbesitzern unter die Arme greifen“, erklären Maurer und Kernland-Obmann Christian Seper. Bisher haben sich auf einen ersten Aufruf 70 Waldbesitzer gemeldet. Viele von ihnen wissen nicht, wo die Grundstücksgrenze ihres Waldes verläuft, worauf man bei der Aufforstung achten sollte und wie man den Wert des Waldes für einen Verkauf schätzt.

Mittlerweile sind 34 Waldbetreuer im Einsatz

Viele Waldbesitzer seien auch nicht mehr in der Lage, ihren Wald fachgerecht zu betreuen, oder haben ihn geerbt und sind jetzt überfordert. Diese Menschen vermittelt die Koordinierungsstelle gratis mit einem von mittlerweile 34 Waldbetreuern aus den 14 Kernland-Gemeinden. Sie sind entweder selbst Forstfacharbeiter oder haben langjährige Erfahrungen im Forstbereich. „Weil jeder Wald unterschiedlich ist, vereinbaren die Waldbetreuer mit den Besitzern individuelle Preise für ihre Arbeit“, erklärt Maurer.

Damit das Waldviertler Pionierprojekt auch in anderen Regionen Fuß fassen kann, verschickte Maurer jetzt 500 Exemplare des neuen Leitfadens an insgesamt knapp 170 Leader- und Klima- und Energieregionen sowie an Waldverbände. Weitere Exemplare sind kostenlos bei der Koordinierungsstelle verfügbar. Dort wird auch weitergearbeitet, verspricht Christian Seper: „Die Koordinierungsstelle soll als langfristiges Projekt im Kernland etabliert werden.“

Was gegen den Borkenkäfer hilft

Und wie geht es in den Wäldern weiter – steht der Borkenkäfer auch heuer vor der Tür? „Wir hoffen, dass es nicht so dramatisch wird“, erklärt Maurer. Viel Niederschlag in den kommenden Wochen würde den Bäumen beim Aufbau eines natürlichen Schutzes gegen den Käfer helfen. Die angekündigte Kälteperiode würde ebenfalls die Ausbreitung hemmen.