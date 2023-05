„Geschichten aus dem Hörer“ - Telefonzelle als Kunstobjekt in Zwettl

Zum Motto des heurigen Viertelfestival der Kulturvernetzung „Randerscheinungen“ wurde am Dreifaltigkeit eine Kunstinstallation errichtet. Literarisch-akustische Werke sind in einer Telefonzelle am Dreifaltigkeitsplatz zu hören. Der Verein „Buchenleser*innen“ mit Jeannine Huber, Marlene Prinz, Agnes Kugler, Raphael und Flora Besenbäck konnte das Projekt in Zusammenarbeit mit den Studierenden der Klasse für Sprachkunst (Universität für angewandte Kunst, Wien) und den Studenten Oliver Posmayer und Alex Wildinger (Sound Design der FH-Joanneum, Steiermark) sowie Michael Gundacker realisieren.

Bei der Vernissage am 26. Mai lasen Autoren der Auftragswerke Max Andratsch und Florian Oberleiter im Garten der Buchhandlung Grohmann sowie die Autoren Grace Oberholzer, Clemens Gartner und Lorenz Rogi im Innenhof der goldenen Rose.

Anschließend daran wurde von Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller die literarisch bespielte Telefonzelle am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl enthüllt.

Hingehen und reinhören! Es lohnt sich! Dazu gibt es auch begleitend das Buch Waldlesungsviertel - Geschichten aus dem Hörer- 39 Stücke literarisch-akustischer Sprachkunst sind in der Telefonzelle am Dreifaltigkeitsplatz bis 5. August zu hören.

