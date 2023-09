„Bauschi“ überzeugte das Zwettler Publikum

Am 1. September traten sieben Kabarettisten für jeweils etwa 15 Minuten im Zwettler Stadtsaal vor Publikum und Jury, um ihr Bestes zu geben. Veranstalter Alexander Leutgeb freute sich bei der Begrüßung über das große Interesse an diesem Abend, danach lag es an Publikum und Jury, die besten Kabarettisten zu wählen und über 1.000 € Preisgeld zu entscheiden. Durch den Abend führte in bewährter Weise Kabarettist Rudi Schöller, der auch aus seinem eigenen aktuellen Programm Auszüge brachte. Schöller kennt man aus den ORF-Sendungen „Wir sind Kaiser” oder „Was gibt es Neues?”.

Aus einer Vielzahl an überzeugenden Bewerbungen wurden folgende Künstler für diesen Abend ausgewählt: Elli Bauer aus der Steiermark, Roland Otto Bauschenberger aus Oberösterreich, Ina Jovanovic aus Kärnten, Niko Nagl aus Niederösterreich, Norbert Ortner aus Bayern, Johannes Potmesil aus dem Weinviertel („Wenn das so weitergeht, wird das Weinviertel bald Rosinenviertel heißen!“) und Andreas Wutte aus Kärnten. Alle haben schon Erfahrungen auf größeren Bühnen oder sogar im Fernsehen gesammelt.

Ein buntes Feuerwerk an Pointen („Mit einem Master bist du im Parlament überqualifiziert!“) und ein abwechslungsreiches Programm sorgten für einen kurzweiligen Abend. Etwa erzählte einer, dass seine Religionslehrerin Adolfine Himmler geheißen habe ...

In den Vorjahren haben Stars wie Benedikt Mitmannsgruber oder Manuel Thalhammer gewonnen. Zum Gewinner dieses Abend wurde Roland Otto „Bauschi“ Bauschenberger gekürt. Der Innviertler hat bereits mehrere Kabarettpreise ergattert und überzeugte Publikum und Jury mit interessanten Alltagsbeobachtungen, doppeldeutigen Wortwitzen und Geschichten aus dem echten Leben.

Diese Jury eruierte gemeinsam mit dem Publikum den Sieger (von links): Michael Schindler, Alexander Leutgeb, Daniela Bruckner, Peter Kirchmayr mit Gattin Romana, Margit Göll, Rudolf Damberger und Kathrin Jungwirth. Foto: Franz Fichtinger, Franz Fichtinger