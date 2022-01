Waldarbeiten: Baum fiel auf Auto, 18-Jährige Lenkerin verletzt

Die Schlägerung verrichtete der Mann aus der Gemeinde Zwettl in einem Waldstück nächst der Landesstraße 8245. in Zwettl: Er schnitt den Baum so ein, dass er nach Angaben des 59-Jährigen nach rechts fallen sollte – also von der Landesstraße weg. Er habe allerdings nicht wahrgenommen, dass der Baum linksseitig morsch war, berichtet das Bezirkspolizeikommando. Der Stamm fiel direkt auf die Fahrbahn.

18-Jährige ist unbestimmten Grades verletzt

Zu dem Zeitpunkt fuhr die 18-Jähriger mit ihrer Mutter auf der Landesstraße. Der Baum traf das Fahrzeug, die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt. Ihre Mutter, die im Fond saß, blieb unverletzt.

Die beiden Freiwilligen Feuerwehren Rudmanns und Zwettl bargen das Fahrzeug, die Landesstraße war dafür fast eineinhalb Stunden gesperrt.