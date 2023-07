Wieder brannte ein Feld, diesmal bei Zwettl

Zu einem weiteren Flurbrand, diesmal nahe Zwettl-Stadt, wurden heute kurz nach 10 Uhr die Feuerwehren Zwettl-Stadt und Gradnitz alarmiert. Bei der Umfahrung Zwettl auf Höhe Abfahrt zur L71 brannte ein Stoppelfeld. Als die Wehren am Brandort eintrafen, standen schon mehrere Quadratmeter Feld in Flammen. „Aufgrund des Ausmaßes des Brandes wurde unmittelbar nach der Erkundung die Feuerwehr Oberstrahlbach mit dem HLF3 zur Unterstützung angefordert“, so die Feuerwehr Zwettl. Weiters berichtet sie, dass durch einen parallel geführten Löschangriff das Übergreifen auf den angrenzenden Wald in letzer Sekunde verhindert werden konnte. Tank Oberstrahlbach übernahm die Brandbekämpfung im Bereich der Böschung und zum nächsten Feld, was ein Übergreifen der Flammen verhinderte. Die gesamte Umgebung wurde bewässert und ein Wiederaufflammen des Feuers verhindert. Anschließend wurde das gesamte Feld mittels Grubber umgegraben.

Brandursache unklar - Polizei macht auf Waldbrandverordnung aufmerksam

Wie es zu dem Flurbrand kommen konnte, ist laut Polizei unklar. Das Feld sei bereits am Donnerstag letzte Woche abgeerntet und das Stroh am Tag darauf, Freitag, eingebracht worden. Die Polizei Zwettl macht auf das in Kraft treten der Waldbrandverordnung aufmerksam. https://www.noen.at/zwettl/bezirk-zwettl-trockenheit-waldbrandverordnung-tritt-mit-sofortiger-wirkung-in-kraft-375261188