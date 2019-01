In Waldhausen und Brand wurden zwischen dem 26. Dezember um 19 Uhr und dem 27. Dezember um 7 Uhr acht Zeitungskassen aufgebrochen und gestohlen.

Am 28. Dezember wurden bis 14.20 Uhr vier weitere Zeitungskassen in Groß Gerungs und Langschlag aufgebrochen und gestohlen. Sachdienliche Hinweise sind von der Polizei an jeder Polizeiinspektion im Bezirk erbeten (Tel: 059133).