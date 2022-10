Ein Baumwipfel dürfte im Zuge der Arbeiten herabgefallen sein und die Frau gestreift haben, die in Folge rückwärts über einen am Boden liegenden Stamm stürzte. Der Sohn der Waldviertlerin verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung mit.

