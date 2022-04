Waldhausen Brand in Stall: Alle 18 Schweine vor Erstickungstod vorerst gerettet

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Foto: Bilderbox.com, Erwin Wodicka

E in Glimmbrand in einem Schweinestall in der Gemeinde Waldhausen verursachte so starke Rauchentwicklung, dass dieser nur durch Feuerwehr mit Atemschutzgeräten betreten werden konnte. Belüftung mit starken Ventilatoren rettete drei Zuchtsäue und ihre 15 Ferkel.