Energie- und Klimastammtisch: Reger Austausch für Zukunft

Über 300 Gemeindevertreter tauschten sich über Energie- und Klimathemen aus. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf lud Gemeindevertreter zum regionalen Energie-Stammtisch in die Mehrzweckhalle nach Waldhausen ein. Mehr als 300 Menschen aus dem gesamten Waldviertel folgten dem Ruf, um über Themen wie Energieversorgungssicherheit, Blackout, E-Mobilität, Regenwasserstrategie und Klimaziele zu diskutieren.

Durch das Programm führte Moderator Peter Madlberger, und für die musikalische Umrahmung sorgte die „Zwoara Partie“. Pernkopf meinte: „Unsere Gemeinden sind wichtige Partner beim Thema Klimaschutz, denn mit ihren Initiativen vor Ort tragen sie täglich dazu bei, die Klimaziele des Landes zu erreichen. Dabei ist der Austausch besonders wichtig, nicht nur zwischen Gemeinden und dem Land Niederösterreich, sondern auch untereinander. Deshalb wurden auch heuer wieder besonders interessante Energie-Projekte vorgestellt.“

Bei den Klimazielen konnten einige Gemeinden bereits eine positive Zwischenbilanz ziehen. So wurde beispielsweise in der Gemeinde Waldhausen die Straßenbeleuchtung bereits auf 100 Prozent energieeffiziente LEDs umgestellt, so Bürgermeister Christian Seper.

Bei insgesamt fünf Terminen in jeder Hauptregion stellen die Gemeinden ihre Projekte vor. So gab es einen Beitrag aus Wiener Neustadt zur Blackout-Vorsorge, wo sich die Bezirksstelle des Roten Kreuzes mit einer PV-Anlage und Stromspeicher versorgen kann. In einem weiteren Beitrag wurde das nachhaltige Beschaffungsservice vorgestellt, bei dem die Gemeinde E-Fahrzeuge und digitale Whiteboards ankaufte – darüber berichtete Bürgermeister Günter Schalko aus Eisgarn.

Die Aktion „Gelbes Band“ der Initiative „Wir - für Bienen“ wurde von Bürgermeisterin Beatrix Handl aus Mühldorf und von Dominik Kammerer von der Landjugend NÖ vorgestellt. Auch zur Regenwasserstrategie konnte Bürgermeister Georg Gilli von der Gemeinde Eggenburg in einem Beitrag aufzeigen, wie man sich auf Starkregenereignisse vorbereiten kann.

