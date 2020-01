Bunt, dynamisch und jung, bereichert mit einigen Damen reiferen Semesters, feierte das Jugendsymphonieorchester der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte in der Mehrzweckhalle Waldhausen Premiere.

„Endlich ein Format, in dem auch die Streicher mitspielen können“, zeigte sich Alexander Kastner, der Leiter der Musikschule, begeistert. Er dankte besonders den Mitwirkenden an Bratschen und Celli. Zum Einstieg erklang die Eurovisionsfanfare. Als „unserem Orchester auf den Leib geschrieben“ bezeichnete Kastner den 1. Satz aus der „Jugendsymphonie“ im klassischen Stil, komponiert vom früheren Dirigenten des Orchesters David Hojer.

Das jüngste Ensemble stellten die neun „Fiddle Kids“ unter der Leitung von Katalin Mezö. Sie spielten den „Fiddle-Kids-Rag“ und „Babuschka tanzt“, Kompositionen von Andrea Holzer-Rhomberg, die die bekanntesten Lehrwerke für Geigenschüler verfasst hat. Der „Waltz No. 2“ von Dmitri Schostakovich und „Das große Tor von Kiew & Hopak“ aus Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ geleiteten in die Pause.

Einfühlsam dirigierte Hannes Krompaß

Ganz anders der Stil nach der Pause. 55 Musiker des Symphonischen Blasorchesters in feierlichem Schwarz stimmten hörbar ihre Instrumente. Kurz und präzise die „Fanfare for the Inauguration of John F. Kennedy“ von Leonard Bernstein. Der Konzertmarsch „Sympatria“, von Thomas Asanger als Auftragswerk eines Wettbewerbs geschrieben, thematisierte den Begriff Heimat und soziale Zugehörigkeit.

Hannes Krompaß dirigierte einfühlsam und prägnant die Ouvertüre zur Operette „Das Spitzentuch der Königin“ von Johann Strauß (Sohn). Der Ensemble- und Blasorchesterleiter wirkt bei der Militärmusik NÖ und studiert Konzertfach und Instrumentalpädagogik an der Musikuni Linz. Da David Hojer die Arbeit an der Musikschule beendet hat, bietet sich Platz für junge Talente.

Einen Programmhöhepunkt steuerte Elisabeth Vestemian, Solistin auf der Querflöte, mit „Rhapsody for Flute“ von Stephen Bulla bei.