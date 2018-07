Eine neue Straßenbeleuchtung auf LED-Basis erhält die Gemeinde Waldhausen. Knapp 420 Lichtpunkte werden im gesamten Gemeindegebiet getauscht.

Die Arbeiten sind bereits fast abgeschlossen, einige Schaltkästen müssen noch getauscht werden. „Wir bekommen keine Ersatzteile mehr für Quecksilberdampflampen“, erklären Bürgermeister Christian Seper (im Bild rechts mit neuer Lampe) und der geschäftsführende Gemeinderat Markus Schmid (links mit einem alten Lampenschirm) unisono.

Weitere Gründe der Umstellung sind die Kosten: Die stromsparende LED-Technik bringt eine Energieersparnis von bis zu 70 Prozent. „Außerdem gibt es eine Förderung von 100 Euro pro Lichtpunkt vom Land Niederösterreich und 15 Euro vom Bund“, sagt Seper. Nachdem man nicht vorhersagen kann, wie lange es die Förderung noch gibt, habe er „die Gunst der Stunde“ genutzt.

Den Zuschlag für die Umstellung bekam die Firma AES Energie Technik, die Kosten betragen 303.000 Euro. Zwei Drittel werden heuer finanziert, das letzte Drittel folgt nächstes Jahr. „In zehn Jahren bringt uns die Umstellung eine Energiekosteneinsparung von über 100.000 Euro“, erklärt Seper.

Über die Optik der neuen Lampen hätte es im Ort zwar Diskussionen gegeben, die LED-Leuchten ermöglichen jetzt aber eine optimale Ausleuchtung mit geringer Lichtverschmutzung.

Leuchten hängen jetzt teilweise höher

Die Laternen in den Durchzugsstraßen wurden von fünf auf sieben Metern erhöht und haben eine stärkere Belichtung. Die Lampen in den Siedlungsstraßen hängen weiterhin in fünf Metern Höhe.

Zwischen 23 und 5 Uhr wird die Straßenbeleuchtung um die Hälfte gedimmt, auch so soll künftig Strom gespart werden. „Wir haben als Gemeinde eine Vorbildwirkung. Wir sagen zu den Menschen, sie sollen Energie sparen – dann müssen wir das auch selber machen“, so Seper. Auch in der Dokumentation haben die neuen Leuchten einen Vorteil: So gibt es jetzt einen digitalen Bestandsplan, in der jede einzelne Lampe aufscheint. „Wir sind am neuesten Stand der Technik“, so Seper.