Neuer Vorstand für Benefizverein geplant

Wie geht‘s weiter im Verein? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Benefizvereins Waldhausen wurden bei einem gemütlichen Zusammentreffen im Klubgasthaus Huber in Rappoltschlag besprochen. Dazu luden Vereins-Obmann Klaus Neumüller und Organisator Willi Stöcklhuber ein.

Erarbeitet wurde unter anderem ein Vorschlag für eine neue Zusammenstellung des Vorstandes. Dieser wurde gleich einstimmig von den Anwesenden abgezeichnet und soll in nächster Zeit bekannt gegeben werden.

Daneben gab es einen Ausblick auf anstehende Veranstaltungen, wie den Waldviertler Advent, die zu den Schwerpunkten des Vereins zählen. Ein tragender Teil sind dabei auch die Sponsoren und Gönner, die jährlich einen hohen Beitrag leisten. Fixiert ist bereits das Entenrennen am 25. Juni in Kottes mit dem Sportclub Kottes und dem Benefizspiel mit den All Stars Kottes und dem Club NÖ unter Kapitän Anton Pfeffer. Der vielbewährte Waldviertler Advent in der Pfarrkirche Bad Traunstein muss noch mit den Verantwortlichen abgestimmt werden. Weiters wurde ein Wandertag diskutiert, der eventuell in das Programm des Vereines aufgenommen werden soll.

