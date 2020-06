Bei einer Kirchweih-Messe am Pfingstmontag in Niedernondorf im Pfarrstadl durfte wieder mit mehr Menschen gemeinsam gefeiert werden. Pfarrer Thomas Tomski zelebrierte diese Messe, die zur Freude der Besucher durch die Musik vom Gesangsduo Andreas Jaksch und Josef Herndler in gekonnter Art und Weise begleitet wurde.

Die Vorbereitungsarbeiten wurden vom Vorsitzenden-Stellvertreter des Pfarrgemeinderates Franz Semper und seinem fleißigen Team durchgeführt.

Diese Messe wurde auch zum Anlass genommen, Pfarrer Thomas Tomski zum 50. Geburtstag nachträglich zu gratulieren, den er am 17. April hatte. Franz Seper überreichte ihm in Namen des Pfarrgemeinderates einen geschnitzten Schutzengel von Künstler Franz Gruber mit den Worten „Das ist ein Schutzengel, der dich begleiten soll auf all deinen Wegen“.

Auch Cornelia Seper mit den Ministranten ließen sich die Chance nicht nehmen, zum 50er zu gratulieren. Sie schrieben persönliche Segenswünsche für ihren Herrn Pfarrer in kleine Röllchen und übergaben diese gemeinsam mit einer Kerze. Auch der Bürgermeister von der Marktgemeinde Waldhausen Christian Seper überreichte ein Geschenk. Pfarrer Thomas Tomski bedankte sich sehr herzlich für die erwiesenen Gratulationen und für die gute Zusammenarbeit.