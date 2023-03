Alt-Bürgermeister Mayer plaudert aus seinem Historikernähkästchen

Der 95-jährige Erich Mayer war von 1968 bis 1980 Bürgermeister von Waldhausen. Die lokale Geschichte ist sein persönliches Hobby. Er widmet sich mit großem Einsatz dem Bewahren und Festhalten von Überlieferungen, historischen Fakten und Chroniken.

Aus diesem Grund hatte ihn Gastgeberin Christine Steindl im Rahmen des Projekts „MahlZeit“ zum Mittagessen ins Gasthaus Huber gebeten, um den Nachmittag zu gestalten. Dieser verlief dann überaus interessant, mit zahlreichen unbekannten Details über die wechselhafte Geschichte des seit 700 Jahren urkundlich erwähnten Ortes Rappoltschlag. Das ließen sich auch die Nachfolger von Altbürgermeister Erich Mayer nicht entgehen, sodass es zu einem Treffen von drei ehemaligen und einem amtierenden Bürgermeister kam.

Für alleTeilnehmer am MahlZeit-Treffen war es ein sehr bereichernder, kurzweiliger Nachmittag, bei dem auch viele eigene Erinnerungen in der Runde besprochen wurden. „Es ist etwas sehr Schönes, wenn sich ältere Mitbürger zur Verfügung stellen und ihr Wissen an andere weitergeben“, freute sich Gastgeberin Christine Steindl über die erfolgreiche Veranstaltung.

Das mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Projekt „MahlZeit“ ist in 12 Gemeinden des Waldviertler Kernlands ein Fixpunkt. Die schmackhaften Mittagsmenüs der „MahlZeit“-Wirte und die anregenden Nachmittagsaktivitäten sind immer einen Besuch wert. Näheres auf www.waldviertler-kernland.at.

