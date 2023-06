PMS Zwettl: 2a Klasse freut sich über die erfolgreiche Teilnahme

Großartig schnitten die Schüler der Klasse 2a bei den diesjährigen Waldjugendspielen ab. Mit viel Wissen und Können lösten die Mädchen und Buben die Aufgaben und stellten unter Beweis, dass die Themen Wald, Klima und Umwelt einen besonderen Stellenwert an der Privaten Mittelschule in Zwettl einnehmen. Dass am Ende nur 1 Punkt auf Platz 1 fehlte, trübte die Freude keineswegs, vielmehr freuten sich die Kinder über den Pokal und einen Kinogutschein der BH Zwettl sowie ein von der Schule spendiertes Eis.