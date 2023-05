Literatur in vielen Formen im Bezirk Zwettl

Das Waldlesungsviertel nimmt dieses Jahr am Viertelfestival Niederösterreich teil und erfindet sich dafür neu. Am 26. Mai, bei der Vernissage am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl, wird eine literarisch bespielte Telefonzelle enthüllt. Am 5. August liest u.a. Jessica Lind aus ihrem Debütroman im Rahmen eines Stadtspaziergangs in der Zwettler Innenstadt.

Am 26. Mai um 18.30 Uhr wird eine besondere Telefonzelle am Zwettler Dreifaltigkeitsplatz im Rahmen des Wald4/Festivals enthüllt. Für das Projekt "Geschichten aus dem Hörer", einer Kooperation mit der Klasse für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst, soll nach dem letzten Klingeln noch einmal der Hörer in die Hand genommen werden. Zehn originale Werke aus der Feder der Studierenden werden von der Eröffnung bis zu den Stadtlesungen am 5. August rund um die Uhr in der Telefonzelle zu hören sein.

Zur feierlichen Enthüllung gibt es Getränke zum Anstoßen, Musik und – ganz in Waldlesungsviertel-Manier – kleine Lesungen in versteckten Innenhöfen rund um den Dreifaltigkeitsplatz. Die Vernissage findet bei jedem Wetter statt, Überdachung und Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.

Verschiedene Lesungen in der Zwettler Innenstadt

Am 5. August ab 13.30 Uhr spaziert das Publikum dieses Jahr nicht durch den Wald, sondern durch den urbanen Dschungel der Zwettler Innenstadt. Zwei Autoren, u.a. Jessica Lind, lesen an verschiedenen Orten, die Lesungen werden von Musik umrahmt. Für Sitzmöglichkeiten und Wegzehrung ist gesorgt.

Der Eintrittspreis am 5. August beträgt 15/7 € (Normalpreis/Unter 30), Reservierungen sind nicht notwendig. Nähere Informationen finden sich in sozialen Medien sowie unter: www.waldlesungsviertel.at

Das Programm des Waldlesungsviertels wird außerdem ergänzt durch zwei kleine Theaterstücke, die aktuelle Kinderbücher spielerisch vermitteln. Am 8. und 10. August um jeweils 15 Uhr stellt Marlene Prinz, Theaterpädagogin und Deutschlehrerin, zwei unterschiedliche Kinderbücher in der Buchhandlung Grohmann im Rahmen der Zwettler Ferienspiele vor. Die Veranstaltung ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über das Zwettler FerienSpiel.

