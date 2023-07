Unterwegs im „urbanen Dschungel“ Zwettl

Nach zweimonatiger akustisch-literarischer Ausstellung am Zwettler Dreifaltigkeitsplatz in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sprachkunst, lädt der „Verein Buchenleser*innen“ im Rahmen des Viertelsfestivals zur Abschlussveranstaltung am 5. August ein. An diesem Tag findet das Waldlesungsviertel wieder in Zwettl statt. Das Publikum spaziert durch die Stadt und lauscht an verschiedenen Orten den Lesungen von Anna Kim und Jessica Lind und der Musik der jungen Formation „Duo Sonoma“.

Um 13.30 Uhr werden die Besucher am Dreifaltigkeitsplatz willkommen geheißen. Von dort aus spaziert das Publikum zur Lesung der Autorin, Dramaturgin und Drehbuchautorin Jessica Lind, die den Roman „Mama“ vorstellen wird. Anschließend führt der weitere Spaziergang zur Lesung der vielfach ausgezeichneten Autorin Anna Kim, die aus dem für den deutschen Buchpreis nominierten Werk „Geschichte eines Kindes“ vorlesen wird. Mit dabei sind auch die jungen Musikerinnen, Mira und Sara Gregorič. Mit Gitarre und Violine vereint das Duo verschiedene Zugänge zwischen Klassik bis Jazz, verwoben mit einer besonderen kärntner-slowenischen Note. Zwischendurch darf sich das Publikum auch über kulinarische Genüsse freuen. Die Veranstaltung am 5. August stellt gleichzeitig die Finissage für das Projekt „Geschichten aus dem Hörer“ dar. Dabei wird die literarisch bespielte Telefonzelle am Dreifaltigkeitsplatz wieder feierlich verhüllt.

Das Literaturfest findet bei jedem Wetter statt, Dach und Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Der Eintrittspreis beträgt 15/7 € (Normalpreis/Unter 30), Reservierungen sind nicht notwendig. Nähere Informationen finden sich auf den sozialen Medien sowie unter: www.waldlesungsviertel.at

Über das Festival hinaus möchte der Verein die Welt der Bücher auch den Jungen näherbringen. Am 8. und 10. August um jeweils 15 Uhr stellt Marlene Prinz, Theaterpädagogin und Deutschlehrerin, zwei unterschiedliche Kinderbücher in der Buchhandlung Grohmann im Rahmen der Zwettler Ferienspiele vor. Die Veranstaltung ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über das Zwettler FerienSpiel.