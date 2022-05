Falknerei- und Greifvogelzentrum: Indianervogel ist der Liebling

Werbung

Seit vergangenem Wochenende dürfen über dem Schloss Waldreichs wieder die Falken und Adler kreisen. Das Falknerei- und Greifvogelzentrum Waldreichs startete in eine neue Saison. Davor standen mehrere Wochen intensiver Vorbereitung auf dem Plan, sowohl für die Vögel als auch ihre Trainer.

Fünf Wochen Vorlaufzeit braucht es laut Falknerin Monika Hiebeler, um die Vögel wieder in den richtigen Rhythmus für die Flugshows zu bringen. „Es geht auch um die Ausdauer, die vorher wieder aufgebaut werden muss“, erklärt sie.

Die unterschiedlichsten Greifvogelarten, angefangen bei Falken und Bussarden bis hin zu Riesenseeadlern, haben in Waldreichs ihr Zuhause. Der Mäusebussard wurde sogar selbst in der Schwesternanlage in Salzburg gezüchtet. Bei den Flugshows kommen erfahrungsgemäß die großen Vögel wie Seeadler oder Mönchsgeier am besten an.

Nicht nur die Elster ist „diebisch“

Der Publikumsliebling ist jedoch seit jeher der kleine Kara-Kara, auch Indianervogel genannt. Dieser fällt nicht nur durch sein außergewöhnlich buntes Federkleid auf, sondern auch durch sein Verhalten. „Er kommt immer sehr nahe an das Publikum heran und hat einfach ein lustiges Auftreten“, erzählt Hiebeler. Nur aufpassen müsse man dabei auf sein Hab und Gut. So stibitzt der Vogel gerne Gegenstände, vor allem gelbe. „Wir schauen besonders darauf, dass er sich nicht so ein Verhalten aneignet. Ab und zu passiert aber trotzdem etwas, was aber auch immer eine Gaudi fürs Publikum ist“, meint Monika Hiebeler.

Jede Vogelart habe ihre besonderen Eigenarten. Das fordert auch die Betreuer, denn auf jeden Vogel muss anders eingegangen werden. „Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Falken oder einen Geier betreue. Die haben vollkommen andere Lebensweisen“, so die Falknerin.

Die wichtigste Phase des Vogeltrainings ist dabei die Zeit bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres. Spätestens dann sollte der Vogel alle wichtigen Fähigkeiten erlernt haben. Zu diesem Zeitpunkt würde er in der Natur die Eltern verlassen und auf sich allein gestellt sein. In einer Zeitspanne von zwei bis drei Monaten findet dabei das intensivste Training statt, was auch mit großem Zeitaufwand für den Betreuer verbunden ist. „Die richtige Kommunikation und das Vertrauen müssen aufgebaut werden. Danach muss man aber natürlich auch konsequent weiter machen“, schildert Hiebeler.

Die harte Arbeit zahlt sich aus. Das Salzburger Internetportal „familienausflug.info“ ernannte das Greifvogelzentrum Waldreichs zu einem „Top- Ausflugsziel 2022“. Es kam dabei auf Platz sechs in der Niederösterreich-Wertung. „Es freut uns sehr, wenn es so gute Rückmeldungen gibt. Das bestätigt uns auch in dem, was wir machen“, sagt die Falknerin. Das Team im Greifvogelzentrum umfasst sechs Personen – dazu gehören drei Falkner und ein Biologe.

Mit einem „blauen Auge“ durch die Pandemie

Die Ernennung zum Top-Ausflugsziel tue natürlich gerade in Pandemiezeiten gut. Die vergangenen zwei Jahren waren nämlich sicher nicht einfach. So waren die Saisonen immer verkürzt. Im Vorjahr konnte erst Mitte Mai gestartet werden. Schmerzlich vermisst wurden zudem Gruppen und Schulklassen. Der vergangene Sommer sei trotzdem den Umständen entsprechend gut verlaufen. „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, meint Hiebeler. Heuer sehe die Situation schon wieder besser aus, was auch die Falkenmeisterin zuversichtlich stimmt.

