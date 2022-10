200 Gäste feierten das neue Logo in Zwettl

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner , Obmann des Regionalverbands Waldviertel, präsentierte gemeinsam mit den Arbeitsteams vor mehr als 200 Gästen Logo und neuen Slogan in großem Rahmen am Dienstagabend, 18. Oktober, in der Halle von „Hauptsache Wein“ der Zwettler Brauerei.

Theresa Gerstorfer (NÖ Regional) führte durchs Programm. Das Logo feierten Landesrat Ludwig Schleritzko, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais , die Obleute des Regionalverbandes Patrick Layr und Maximilian Igelsböck , Bezirkshauptmann Markus Peham , Destination-Waldviertel-Geschäftsführerin Kristiane Spiegl , Christof Kastner , Martin Bruckner , Landtagsabgeordnete Silvia Moser und viele mehr, ebenso die Unterstützer der Leader-Regionen. Die Form des Logos blieb, ebenso das Wort „Waldviertel“ im Quadrat, das schräg auf eine Spitze gestellt ist. Neu sind das hellere Grün, die Schriftart und die weiße Schriftfarbe, die das Logo leserfreundlicher machen soll. Und es heißt nun eben: Waldviertel. Aus besonderem Holz geschnitzt.

