Immer wieder musste sich ein Waldviertler (21) aus dem Bezirk Zwettl im Vorjahr wegen einer psychischen Erkrankung in einem Waldviertler Klinikum einer Behandlung unterziehen. Während seiner Aufenthalte in der Psychiatrie ging der 21-Jährige gegen mehrere Mitpatienten vor: So trat er einem Leidensgenossen mit dem Knie in den Bauch, um an dessen Mobiltelefon, Fernseher und Playstation zu kommen.

Anderen versetzte er Faustschläge, um deren Wertgegenstände (zumeist Mobiletelefone oder Bargeld) zu erlangen. Die Androhung von weiteren Schlägen sollte die Bestohlenen zum Schweigen bringen. Als sich ein Opfer nicht daran hielt und den Verlust seiner Schuhe lauthals beklagte, ließen die folgenden Ermittlungen der Polizei den 21-Jährigen ausrasten: Er ging auf die Beamten los und versuchte, sie zu beißen, zu zwicken und mit Faustschlägen und Kopfstößen zu verletzen.

Unfall verursacht

Der 21-Jährige, der nie eine Führerscheinprüfung ablegte, saß am 1. Oktober vergangenen Jahres am Steuer eines Wagens, und er verursachte in Moidrams einen schweren Verkehrsunfall mit Verletzten.

Vor Gericht zeigte der 21-Jährige keinerlei Emotionen. Teilnahmslos vernahm er das Gutachten des psychiatrischen Experten, der ihm eine Persönlichkeitsstörung höhren Grades attestierte und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher empfahl.

Der Kremser Schöffensenat schloss sich der Expertenmeinung an und verhängte über den 21-Jährigen 18 Monate unbedingt (plus fünf Monate aus einer widerrufenen Strafnachsicht), die der Waldviertler in einer Anstalt verbringen muss. Das Urteil ist rechtskräftig.