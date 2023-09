Highlight der Sommergespräche: Literaturmatinee im Stift Zwettl

Beim Herzstück des Veranstaltungsjahres der WALDVIERTEL AKADEMIE, den Internationalen Sommergesprächen, standen vier Tage lang Vorträge, Diskussionen, ein Waldviertler Think Tank und ein Poetry Slam am Programm.

Im Stift Zwettl gab es ein Literaturmatinee. Der Autor und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer las aus seinen Werken. Beim ersten Literaturmatinee präsentierte Hochgatterer die Bücher „Fliege fort, fliege fort“ und „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“. Rund 65 Besucher ließen sich dies nicht entgehen und kamen am Sonntagvormittag ins Stift Zwettl. Im Anschluss an die Lesung gab es die Möglichkeit, sich mit Paulus Hochgatterer auszutauschen.

Weitere Programmpunkte umfassten einen Vortrag von Molekularbiologe Martin Moder auf Schloss Weitra, eine Podiumsdiskussion im Rathaus Weitra, ein „Waldviertler Think Tank“ zum Thema Digitalisierung und Komplexität im Kulturhaus Gmünd und ein Poetry Slam im „Igel“ in Waidhofen.

„Heuer bei den Sommergesprächen gelang es uns, mit den vielfältigen Veranstaltungen ein breites Publikum anzusprechen und wir konnten zahlreiche Besucher an den Veranstaltungsorten begrüßen. Daran wollen wir auch nächstes Jahr bei unserem 40-Jahr-Jubiläum anschließen und freuen uns bereits auf die folgenden Veranstaltungen“, betont der Vorsitzende der Waldviertel Akademie Thomas Arthaber.