„Community Nurses“: Neue Anlaufstellen in Gesundheitsfragen

Es bedurfte einiger Vorarbeiten, die haben sich aber gelohnt: 13 Gemeinden aus den Bezirken Gmünd, Horn, Krems und Zwettl – sie gehören dem Verein „Interkomm“ an – haben sich in einem gemeinsamen Projekt um geförderte „Community Nurses“ bemüht, auch die Kleinregion Waldviertler Kernland hat sich mit 14 Gemeinden beworben – beide wurden nun in einer Ausschreibung des Gesundheitsministeriums als Pilotprojekt ausgewählt.

Nach der Förderzusage haben sich die Bürgermeister Günther Kröpfl, Günther Schalko (Verein Interkomm) und Christian Seper (Obmann Waldviertler Kernland) sowie der am Projekt als Berater beteiligte Reinhard Waldhör, Vorsitzender der Gesundheitsgewerkschaft im öffentlichen Dienst, am Wochenende ein Bild von der Arbeit einer Community Nurse gemacht: Carina Katzenschlager arbeitet bereits als selbstständige Community Nurse in der Gemeinde Schweiggers und ließ sich bei einem Termin bei ihrem Klienten Rudolf Bauer über die Schulter schauen.

Tätigkeiten: vernetzen, beraten und koordinieren

Community Nurses übernehmen als ausgebildetes Gesundheitspersonal vor allem Beratungstätigkeiten, vernetzen und koordinieren Menschen mit anderen Gesundheitsdienstleistern. Ziel ist es, für Menschen auch in kleinen Orten die Möglichkeit zu schaffen, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu können. Die alternde Gesellschaft im Waldviertel sei eine Herausforderung, das Engagement von Gemeinden rund um das Thema Pflege daher umso wichtiger, erklärt Günther Kröpfl, Sprecher der 13 Interkomm-Gemeinden: „Es wird gut laufen. In unserer demografischen Situation ist es wichtig, dass wir das machen.“

Laut den Projektverantwortlichen stehen den 27 Waldviertler Gemeinden insgesamt rund 2,15 Millionen Euro zur Verfügung: Für die Interkomm-Gemeinden gibt es für den Zeitraum von 1. April bis Ende 2025 rund 1,5 Millionen Euro, die Kernland-Gemeinden knapp 600.000 Euro – aufgrund des Bevölkerungs-Verteilungsschlüssels weniger, obwohl eine Gemeinde mehr dabei ist. „Beide Projekte bringen rund ein Sechstel des Gesamtförderbeitrages für Niederösterreich ins Waldviertel“, erklärt Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör. Insgesamt geht man von neun Arbeitskräften aus. Die Entlohnung soll nach dem NÖ Landesschema erfolgen.

„Wir wollen kein Gesundheitspersonal abwerben, wissen, dass die Lage schwierig ist, aber wenn man ein attraktives Angebot als Arbeitgeber macht, werden Bewerbungen einlangen“, sagt Waldhör. Voraussetzung zur Arbeit als Community Nurse ist eine Berufsberechtigung für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung. Bewerbungen unter http://www.wohnen-im-waldviertel.at/cn

Demnächst stehen Koordinationsgespräche mit den Gemeinden an. Wenn das Personal gefunden ist, geht es an die Erstellung eines räumlichen und fachlichen Praxiskonzepts, erklärt Reinhard Waldhör. Die Community Nurses sollen später aktiv auf Personen über 75 Jahren, die noch keinen Pflegebedarf haben, zugehen: „Damit sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn es einmal Bedarf gibt. Die Nurses sollen sich als Informationsdrehscheibe etablieren.“

