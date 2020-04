Die Arbeit der Jäger geht trotz Corona weiter. „Das Schwarzwild wird bejagt, Wildschäden werden begutachtet, Salzsteine ausgelegt, die Jagdeinrichtungen instand gehalten und die Lebendfallen kontrolliert“, schildert Bezirksjägermeister Ernst Strasser (Gmünd). „Das ist nun mühsamer, weil man nicht mehr in Gruppen arbeiten kann.

Jagd bleibt wichtig

Die Aufgabe dürfe dennoch nicht aus den Augen verloren werden, ergänzt Bezirksjägermeister Albin Haidl (Waidhofen). Der Schwarzwildbestand ist hoch und die Abschüsse beim Rehwild müssen wegen der Forstsituation zu 100 Prozent erfüllt werden. Die Wiederaufforstungsflächen mit den vielen jungen Trieben sind für das Wild interessant und können einiges zunichtemachen.

Alles abgesagt

Jagdprüfungen oder Seminare werden derzeit nicht durchgeführt, auch Hegeschauen nicht. Die Landesmeisterschaft im jagdlichen Schießen wäre heuer im Bezirk Waidhofen gewesen. Selbst Schießtrainings dürfen derzeit aber nicht stattfinden. „Wir hoffen, dass die Schießstände bald wieder geöffnet werden, derzeit dürfen wir im Revier einen Probeschuss zum Gewehreinschießen machen – unter Einhaltung aller Regeln“, erläutert Haidl.

Freilaufende Hunde

Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes, hört von Jägern und Grundeigentümern des Landes, dass sich viele Freizeitnutzer nicht an die Regeln halten. „Hunde werden nicht angeleint und laufen gelassen, was zu einem Anstieg an Wildtierrissen geführt hat. Einige Menschen haben sogar Vogelnester und Gelege entwendet oder zerstört.“ Ähnliches beobachtet Bezirksjägermeister Manfred Jäger (Zwettl). Gerade gegen Abend und frühmorgens sei es wichtig, den Tieren ihre Ruhe zu gönnen. „Denn in dieser Zeit sind sie auf Nahrungssuche unterwegs und sollten nicht gestört werden.“ Der Frühling ist überdies eine heikle Phase.

Keine Deckung für Jungtiere

„Die Vegetation ist noch nicht voll entwickelt, weshalb Jungtieren Deckung und Äsung fehlen. Daher sind sie auf Ruhe und Schonung angewiesen“, erklärt Jäger. Die ersten Rehkitze werden ab Ende April zur Welt kommen, „sie brauchen besonderen Schutz“. Sie dürfen keinesfalls berührt werden: Es kann sein, dass die Muttertiere dann nicht mehr zurückkehren. Freilaufende Hunde seien zudem ein enormes Risiko, da etwa Junghasen nicht flüchten und auf ihre Deckung vertrauen, und da die Küken des Federwilds noch nicht fliegen können und auf dem Boden zu langsam sind.

„Wild wird nicht gestört“

Franz Linsbauer, begeisterter Jäger aus Langau (Bezirk Horn), kann die Beobachtungen nicht bestätigen. „Bei uns sind Leute eher im Bereich des weitläufigen Freizeitgeländes am See unterwegs. Dort gibt es zwar Wild, aber das wird sicher nicht gestört.“ Herbert Andre ist Hegeringleiter in Fuglau, wo das Revier von Altenburg über Winkl bis zum Truppenübungsplatz Allentsteig reicht – er sieht dort ganz wenige Spaziergänger und Radfahrer. „Ich kann mir vorstellen, dass sich die Frage, ob das Wild mehr gestört wird, eher im Bereich um die Stadt Horn stellt.“

Weniger Verkehr wirkt sich aus

Als „sehr auffällig“ bezeichnet Andre indes die Tatsache, dass es weniger Fallwild gebe, weil es auch weniger Verkehr gibt. Bezirksjägermeister Haidl ist da noch vorsichtig: „Das kann man noch nicht sagen. Hier ist meistens im Herbst die kritische Zeit oder in der Rehbrunft in den Sommermonaten.“

Wildbret: Weniger Abnehmer

Die Jäger beliefern die Gastronomie mit Wildfleisch, das ist nun nicht mehr möglich. „Die Wildbrethändler haben den Einkauf nahezu gestoppt“, erzählt Jäger Herbert Hofer aus Röhrawiesen (Bezirk Horn). „Die Jagdzeit auf Rehwild hat bereits begonnen“, ergänzt Bezirksjägermeister Strasser (Gmünd). „Im ersten Monat werden ausschließlich einjährige Stücke erlegt.“

Schäden & schlechter Preis

Die Situation sei schwierig, da man einerseits schnell eingreifen sollte, wegen der drohenden Schäden, anderseits kann man das Wildbret kaum oder nur zu einem schlechten Preis vermarkten. Die Direktvermarktung müsse deshalb stark ausgebaut werden. „Heimisches Wildbret zählt zu den hochwertigsten Lebensmitteln, die Österreich zu bieten hat.“

Wo kann man das heimische Wildbret am besten erhalten? „Die beste Adresse ist der Jäger des Vertrauens. Wir haben sehr viele Profis mittlerweile, die das Wild nahezu küchenfertig zubereiten können“, sagt Hofer.