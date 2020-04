Wegen Corona sind Begräbnisse aktuell nur im engen familiären Kreis erlaubt. Was damit konkret gemeint ist, war lange unklar. Seit vorigem Freitag ist der Graubereich weniger grau: Nun wird festgehalten, dass mit dem engsten Kreis „jede exklusive Solidargemeinschaft zwischen zwei oder mehr Personen, die auf relative Dauer ausgerichtet ist“ gemeint sei.

In den meisten Pfarren im Waldviertel ist eine Aufbahrung des Sargs oder einer Urne nicht möglich, die Trauerfeier in der Kirche untersagt. Darüber hinaus soll auf das Kondolieren verzichtet, im Idealfall ein bis zwei Meter Abstand gehalten werden.

Coronavirus und Bestattung

Eine besondere Herausforderung ist die Versorgung von an Covid-19 Verstorbenen. In diesen Fällen müssen alle Bestatter Schutzanzüge tragen. Davon abgesehen sind die Trauernden dazu angehalten die Corona-Regeln einzuhalten, was nicht immer so einfach ist. „Viele Menschen bringen Verständnis für die Maßnahmen auf und sind sehr dizipliniert“, schildert Bestatterin Regina Wittmann aus Zwettl.

Markus Füxl Abschied nehmen mit Sicherheitsabstand: Auch am Zwettler Friedhof gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Thomas Emetsberger von der Stadtgemeinde Gmünd betont: „Niemand über 65 Jahre darf als Leichenträger fungieren. Masken sind erwünscht, da es schwierig ist, ohne Versenkungsgerät den Mindestabstand einzuhalten.“

Karin Pollak Die Leichenhalle beim Gmünder Friedhof ist verwaist. Wann sie wieder genützt werden darf, steht noch nicht fest.

Auch die Aufnahme im Büro ist anders. „Wir bitten die Angehörigen, höchstens zu zweit zu kommen. Vieles wird per Telefon oder Mail ausgemacht“, schildert Joachim Fischer aus Weitra. Handle es sich um einen am Coronavirus Verstorbenen, so werde natürlich Schutzausrüstung inklusive Masken bei der Abholung getragen. Fischer: „Die Sargträger beim Begräbnis können eine Maske tragen, wenn Sie sich dadurch sicherer fühlen.“

Die Informationspolitik der Bundesregierung lobt Bestatter Roland Köck aus Vitis: „Wir werden gut informiert. Schutzausrüstungen wie Anzüge und Schutzhüllen sind vorhanden.“

Begräbnisse nur im engsten Familienkreis

Hochzeiten und Begräbnisse sind derzeit nur im engen familiären Kreis erlaubt – mit maximal fünf bis zehn Personen. „Jeder Pfarrer handhabt das anders“, meint Köck. Die Teilnahme einer größeren Gruppe wäre kein Problem, da mit Lautsprecher übertragen werde – die Ansprache damit am ganzen Friedhof zu hören sei.

Allerdings, gibt Regina Wittmann zu bedenken, sei es besonders traurig, wenn sehr gläubige Menschen sterben – und jetzt nicht einmal in der Kirche aufgebahrt werden.

Wichtig sei, dass sich auch die wenigen Angehörigen, die am Begräbnis teilnehmen, an die Sicherheitsregeln – vor allem hinsichtlich des Abstandes – halten, betont Fischer. Verabschiedungen seien im Moment generell schwierig, schildert Köck: „Es obliegt den Spitälern und Heimen, wie mit dem Abschied umgegangen wird. Im Waldviertel ist es zum Glück noch nicht so extrem wie anderswo.“

Weitra: Urnenbeisetzung im Sommer

Die Bestatter verzeichnen seit der Corona-Krise einen massiven Trend zur Feuerbestattung. In St. Pölten, wo das größte Krematorium des Landes steht, sind bereits 90 Prozent aller Begräbnisse Kremierungen. Der Trend geht auch im Waldviertel stark in diese Richtung: Die Zahl der Feuerbestattungen sei in Gmünd um etwa 30 Prozent gestiegen, erklärt Emetsberger. Ähnlich sieht es in Vitis und Horn aus, wobei Michael Semler von der Stadtgemeinde Horn den Angehörigen rät, dennoch nicht zu lange mit der Bestattung zu warten. In Weitra sieht Bestatter Joachim Fischer diesen Zeitdruck nicht. „Wir haben schon Sterbefälle, deren Urnenbeisetzung erst für den Sommer geplant ist.“

Live-Stream zum Begräbnis?

Beim Begräbnis mittels Live-Stream dabei sein – was in Wien schon normal ist, ist im Waldviertel noch nicht möglich. Die Bestatter wären technisch dafür gerüstet, es habe aber bisher noch keine Anfragen gegeben, betonen die Waldviertler Bestatter.