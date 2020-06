„Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie das Schloss eines Spindes im Aufenthaltsraum des Landesklinikums Zwettl mit einem Messer zusperrten und weglegten. Das legt den Verdacht eines versuchten Einbruchdiebstahls nahe“, entgegnete die Richterin auf die Unschuldsbeteuerungen der beschuldigten Reinigungskraft.

Die 33-jährige Tschechin blieb aber bei der leugnenden Verantwortung. Sie habe verstreute Papiere in dem Raum vorgefunden und das Messer habe in dem Schloss gesteckt. Sie habe aufgeräumt, das Messer rausgezogen , weggelegt und dann ihre Chefin alarmiert, schilderte sie und beteuerte: „Ich habe niemanden was weggenommen.“ Jeder könne in den Raum, versuchte sie, den Verdacht von sich zu lenken.

„Wieso haben Sie in dieser heiklen Situation aufgeräumt?“, wollte die Richterin wissen und erhielt von der Beschuldigten keine plausible Antwort.

„Ich habe ihr geraten, alles liegen zu lassen und nichts zu berühren. Dann habe ich die Polizei verständigt“, erklärte die Chefin der Reinigungsfirma im Zeugenstand.

Die Beteuerungen der Beschuldigten zu dem Spindfaktum überzeugten die Richterin letztlich nicht. Sie verurteilte die Tschechin wegen versuchten Einbruchdiebstahls zu 20 Monaten bedingt. Für vier Gelddiebstähle im Spital reichten die Beweise nicht - die 33-Jährige wurde freigesprochen. Mahnende Worte der Strafrichterin: „Halten Sie ihre Finger im Zaum. Das nächste Mal sitzen Sie!“