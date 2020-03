Echsenbacher Polizeihund biss Zeitungszustellerin .

Ein Hund der Diensthundepolizeiinspektion Echsenbach biss eine Zeitungszustellerin in der Nacht auf den 6. März in den linken Arm. Die Tür am Zwinger war defekt, die verletzte Frau wurde im Krankenhaus Waidhofen ambulant behandelt.