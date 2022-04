Fahrrad hat durch NÖN Besitzer gefunden

Der NÖN-Onlinebericht „Radldieb und Beute sind vorhanden, es fehlt das Opfer“ führte zum Besitzer des gestohlenen Fahrrades. Jetzt kann der Tunesier wieder sein Rad nutzen. Der mutmaßliche Raddieb sitzt in Krems in U-Haft. Auf sein Konto dürften weitere Delikte, wie Diebstähle in Hofläden sowie ein Einmietbetrug in Gmünd, gehen.

Foto: Polizeiinspektion Zwettl