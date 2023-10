NÖN-Talente auf der Bühne

Am vergangenen Donnerstag wurde in der Raiffeisenbank Zwettl Station für ein Casting gemacht! „Es war spannend und interessant, was die jungen Talente zum Besten gaben“, so Andy Marek. Jede Kandidatin musste zwei Lieder präsentieren, und dann hieß es warten auf die Entscheidung!

Sprung in die Live-Show geglückt

Den Aufstieg in die Live-Show, die dieses Mal am 27. Oktober um 19.30 Uhr im Stadtsaal Zwettl stattfindet, schafften die 18-jährige Sportstudentin Julia Grießauer aus Groß Gerungs, die mit den Liedern „Lost without you“ und „The winner takes it all“ begeisterte. Auch die 28-jährige Lisa Maria Klopf aus Zwettl konnte die Jury mit ihrer sehr schönen Stimme überzeugen, sie gab Lieder von Helene Fischer und Niki zum Besten. Und den Sprung in die Live-Show schaffte auch Tatjana Pehn aus Hammerwerk bei Armschlag, sie begleitete sich mit Gitarre unter anderem zum Lied „Freundschaft“ von Edmund und steht jetzt auch in der nächsten Runde von „NÖN sucht das größte Talent“!

Viel Talent und tolle Stimmen

Organisator Andy Marek meint dazu: „Die drei Damen, die es in unsere Show in Zwettl geschafft haben, sind sehr talentiert und haben tolle Stimmen. Es wird ein spannender Abend, denn auch aus den Bezirken Waidhofen, Gmünd, Horn und Krems kommen sehr gute Talente, es wir sicher eine schöne Waldviertel-Final Show geben!“

Deshalb den Termin vormerken, Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, Stadtsaal Zwettl, das Waldviertel-Finale von „NÖN sucht das größte Talent“! Moderiert wird diese Veranstaltung von Andy Marek. Der Eintritt ist frei!