Interview mit Kristiane Spiegl: „Ich sehe großes Potenzial“

Vor knapp drei Monaten übernahm Kristiane Spiegl die Geschäftsführung der Destination Waldviertel, nachdem Peter Sigmund krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit ausfällt. Spiegls erster Tourismus-Sommer im Waldviertel ist nun so gut wie geschlagen.

NÖN: Wie ist der Sommer 2022 für das Waldviertel aus touristischer Sicht gelaufen?

Kristiane Spiegl: Der Sommer verlief sehr zufriedenstellend. Wir merken natürlich, dass viele Menschen für ihren Haupturlaub wieder verstärkt ins Ausland gefahren sind. Nichtsdestotrotz entdeckten zahlreiche neue Gäste in Coronazeiten das Waldviertel für sich. Davon profitierten wir auch heuer. Die Leute, die wir einmal herlocken konnten, werden meist auch zu „Wiederholungstätern“.

Welche Angebote lockten die meisten Gäste an?

Spiegl: Wandern und Radfahren liegt natürlich immer im Trend. Viele Menschen sehnen sich nach wie vor danach, eine unberührte Natur zu entdecken und auch wirklich zu spüren. Wo das Waldviertel natürlich ebenso punkten kann, ist das Thema Erfrischung und Abkühlung. Unsere Seen, allen voran der Ottensteiner Stausee, und die Flussbäder entlang des Kamps konnten so einige Gäste anlocken. Bei den Unterkünften geht der Trend zu kleinen Lodges oder Ähnlichem. Die Seehäuser Dobra oder die Baumhaus-Lodges in Schrems sind beispielsweise extrem beliebt, weil man da auch mitten in der Natur ist.

Besonders stark ist zudem der Bereich Kulinarik in Kombination mit den Ausflugszielen. Die Käsemacherwelt oder die Whiskey-Erlebniswelt Haider gehören zu den Top-Ausflugszielen. Das Wirtshaus im Demutsgraben, welches heuer zum Waldviertel-Sieger der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gewählt wurde, oder das Haubenrestaurant Kolm sind nur zwei weitere Beispiele für die wichtigen kulinarischen Betriebe der Region. Diese haben auch Strahlkraft über die Grenzen hinaus.

Lassen sich mittlerweile auch Menschen von weiter weg, sprich anderen Bundesländern, für das Waldviertel begeistern?

Spiegl: Interessanterweise kommen vermehrt Gäste aus Bergregionen, wie Tirol, zu uns. Wahrscheinlich hängt das mit der doch anderen und weitläufigeren Landschaft zusammen. Die Menschen in den Bergregionen sehnen sich ebenfalls nach Abwechslung. Ich sehe großes Potenzial, dass wir im Marketing verstärkt in diese Regionen gehen sollten. Wichtig ist jetzt schon der Markt Tschechien, einfach durch die Nähe.

Waren die Teuerungen heuer schon ein Faktor im Tourismus?

Spiegl: Hier sind die Rückmeldungen unterschiedlich. Teilweise geben uns Ausflugsziele bekannt, dass man schon einen Spar-Trend bemerkt. Das hat sich im Sommer in Summe aber noch nicht so stark ausgewirkt. Vorausblickend auf die kommenden Monate hoffen wir, dass es sich nicht ganz so negativ auswirken wird, aber wir rechnen schon damit. Mit den hohen Energiepreisen hat natürlich auch der Tourismus zu kämpfen.

Können Sie einen Ausblick auf anstehende Projekte geben?

Spiegl: Wir werden auf jeden Fall am Ausbau sowie an der Qualitätssteigerung unserer Radrouten dranbleiben. Wir wollen laufend weitere Routen neu beschildern und uns weiterführende Konzepte überlegen. Die Querverbindung zwischen der Kamp-Thaya-March-Radroute und dem Thayatal-Radweg würde sich zum Beispiel anbieten. Einen Schwerpunkt wollen wir in Zukunft zudem beim Mountainbiken setzen. Dabei müssen wir aber vorsichtig agieren, weil wir auch auf die Natur und die Wälder Acht geben müssen.

Viel Potenzial sehe ich auch bei unseren Handwerksbetrieben. Traditionelles Handwerk wird im Waldviertel großgeschrieben. Erstmals werden die Handwerkswochen heuer auch in den Herbstferien stattfinden. Wir werden die Handwerksführungen und -kurse verstärkt unter die Lupe nehmen, um zu sehen, wie wir mit kleineren Adaptionen jüngere Zielgruppen erreichen und diese für Handwerk begeistern können.

Wie viele Mitarbeiter hat Destination Waldviertel aktuell?

Spiegl: Mitarbeiterinnen. Wir haben eine 100-prozentige Frauenquote. Das liegt aber nicht daran, dass wir keine Männer im Team haben wollen (lacht). Derzeit sind es 18 Mitarbeiterinnen. Damit sind wir momentan auch gut ausgelastet.

Sie sind jetzt seit knapp drei Monaten Geschäftsführerin. Konnten Sie sich schon einleben?

Spiegl: Ich bin sehr dankbar, dass ich mit offenen Armen aufgenommen wurde, sei es von Partnern, Betrieben, Verbänden wie auch der Regionalpolitik. Mein Team war und ist gut eingespielt. Die Kolleginnen trieben die Dinge auch in der Umbruchzeit eigenständig gut voran, was die Sache für mich erleichterte. Ich merke auch, dass ich mit der Zeit immer mehr in die Themen hineinkomme. Die größte Herausforderung zu Beginn war sicher, alle kennenzulernen und Routine zu bekommen.

Insofern lege ich großen Wert auf die Kommunikation mit den Partnern und Verbänden. Es sollte nicht so sein, dass nur wir bei Waldviertel Tourismus das Gesamtbild sehen, sondern dass alle Bescheid wissen, was gerade passiert.

