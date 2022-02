"Jehovas Zeugen“ planen digital

Mit Beginn der Pandemie hat die Gemeinde in Vitis auf Online-Gottesdienste umgestellt. Über „Meeting-Apps“ werden private Treffen digital abgehalten, auch Briefe werden geschrieben, um mit Menschen „Positives zu teilen“. Geplant ist der Gottesdienst im Gedenken an Jesu Tod am 15. April um 19.30 Uhr via Videokonferenz. Online-Gottesdienste werden sonntags für die Bezirke Gmünd und Waidhofen um 9.30 Uhr, für Horn um 9 Uhr und Zwettl um 16 Uhr abgehalten (Zugangsdaten unter 0699/13549540).

Aufräumen wollen „Jehovas Zeugen“ mit Gerüchten, sie seien Impfgegner und würden von der Impfung abraten. „Viele unserer Gläubigen haben sich für eine Impfung entschieden. Darüber hinaus schätzen sie den unermüdlichen Einsatz ihrer Mitbürger in medizinischen Berufen“, heißt es in einer Aussendung.

