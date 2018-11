„Wir haben gewettet, wer’s dahebt. Uns war halt fad im Schädel“, erzählte der 16-Jährige aus Groß-Siegharts vor Gericht, warum er mit Freunden nächstens ein Kanalgitter auf der Schremser Straße in Heidenreichstein entfernt und in einem Blumenkasten verschwinden hat lassen.

Dass er damit die Straße, wie Richter Gerhard Wittmann harsch anmerkte, zu einer todbringenden Falle für andere Benützer gemacht hat, schien dem Teenager noch immer nicht bewusst geworden zu sein.

Aus Langeweile Fahrzeuge gestohlen

Aus Langeweile will der Jugendliche mit Helfern auch Fahrzeuge (ein Moped in Heidenreichstein, eines in Allentsteig und eines in Immenschlag; in Waidhofen einen Audi im Wert von rund 20.000 Euro und einen Traktor in Immenschlag) gestohlen haben.

Die Mopeds wurden gefahren, dann einfach weggeworfen oder noch verwertbare Teile abmontiert, bei einer Freundin zwischengelagert – diese muss deswegen jetzt 50 Sozialstunden als Strafe ableisten – und verkauft. Der Audi wurde nach Tschechien verfrachtet und zu Geld gemacht.

Für den bereits gerichtsbekannten Jugendlichen setzte es neun Monate, davon muss er drei hinter Gittern absitzen. Der Haupthelfer, ein 23-Jähriger aus Immenschlag, wurde zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.