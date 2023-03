Kernland-Kochbuch präsentiert: „So gut schmeckt meine Region“

„So gut schmeckt meine Region“ ist der Titel des neuen Kochbuchs der LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau, welches vor kurzem vorgestellt wurde.

Um herauszufinden welche kulinarischen Köstlichkeiten mit regionalen Produkten in den heimischen Küchen erzeugt und in den Familien aufgetischt werden, wurde 2022 ein Wettbewerb veranstaltet. Zahlreiche Rezepte für Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts wurden von den Bürgern aus den 34 Mitgliedsgemeinden eingesandt und von einer Jury bewertet. Die „Schnellen Kriecherlknödel aus Topfenteig“ von Hildegard Neumaier und Franz Höfer aus Schönbach erreichten dabei den zweiten Platz. Leopoldine Vogl aus Kottes konnte mit „Poldi Oma's Germhörnchen“ den dritten Preis erringen. Der „Tafelspitz vom Karpfen“, der von Jakob Walter aus Langschlag vorgestellt wurde, kam ebenfalls in das Finale der besten Zehn.

Rezepte auf Herz und Nieren geprüft

Viele weitere eingereichte Rezepte wurden vom LEADER-Team selbst auf Herz und Nieren geprüft – also gekocht, verkostet, fotografiert und für das Kochbuch in Szene gesetzt. Sehr viele der verwendeten Produkte stammen direkt aus der Region, wachsen im eigenen Garten oder im Wald, sind in einem der wunderbaren Hofläden, bei unseren Landwirten oder den Nahversorgern erhältlich. Mohn, Erdäpfel, Kriecherl, Nüsse, Forellen, Karpfen, Zwiebel und verschiedene Kräuter sind nur einige davon. Welche Hintergründe und heilende Kräfte hinter so manchen Produkten stecken, wurde aufwendig recherchiert.

Das unter Leitung von Vera Serdinsek und Anna Faltner gestaltete Kochbuch soll vermitteln, dass mit regionalen Lebensmittel hochwertige Gerichte gekocht werden können. Mit dem Kochbuch „So gut schmeckt meine Region“ soll den Interessenten der einzigartige Geschmack dieser Region nähergebracht werden. Für alle Freunde gepflegter Kulinarik steht nun das brandneue Kochbuch unter www.leaderregion.com zum Download bereit.

