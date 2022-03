Das bundesweite Projekt des Gesundheitsministeriums „Community Nurses“ startet Anfang April. Wie die NÖN berichtete, haben sich 13 Gemeinden aus den Bezirken Gmünd, Horn, Krems und Zwettl – sie gehören dem Verein „Interkomm“ an – gemeinsam für dieses Projekt angemeldet, und die Kleinregion Waldviertler Kernland hat sich mit 14 Gemeinden beworben.

Für die Durchführung dieses Projektes wurden „Nurses“ gesucht. „Wir haben 41 Bewerberinnen und Bewerber. Diese Woche läuft die erste Runde des Hearings, dann wird eine Reihung gemacht, und wir schauen, ob wir noch eine zweite Runde brauchen“, freut sich Bürgermeister Günther Kröpfl (Pölla). Aufgenommen werden sechs Vollzeit-Kräfte oder neun Teilzeit-Kräfte, die dann ab 1. April in den Gemeinden der teilnehmenden zwei Regionen der Bevölkerung beratend Stütze sein sollen. „Der nächste Schritt ist die Ernennung einer Projektleitung“, so Kröpfl weiter. Als Erstes sollen jedoch Besprechungen mit örtlichen Hilfsdiensten und Ärzten stattfinden, um die Zusammenarbeit zu forcieren. Kröpfl: „Wir wollen Ressourcen bündeln und nicht schwächen.“

Sozial- und Natur-Projekte im Waldvierlter Kernland

In allen ländlichen Regionen nimmt der Anteil an älteren Personen zu, so auch im Waldviertler Kernland. Diese Generation soll länger eigenständig und aktiv daheim leben können. DAVNE ist eine Plattform zur Vermittlung von nachbarschaftlichen Angeboten wie Fahrten zum Arzt, Einkaufsdienste oder Besuchsdienste.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Erhalt der landschaftsprägenden Bichel, Kobel und Hochraine. Dazu wurde das Projekt „Eine Welt, die deinen Namen trägt“ ins Leben gerufen. Landwirte, die derartige Landschaftselemente haben, können dafür Paten bekommen, welche jährlich einen Beitrag für den Erhalt der Landschaftselemente an den Landwirt zahlen.

Die Themen „Wald im Klimawandel“ und „Waldferne Waldeigentümer“ stellen einen weiteren Arbeitsschwerpunkt dar. Dazu wurde im Herbst eine Schaufläche in Martinsberg unter dem Motto „Klimafitter Wald“ in Kooperation mit dem BFW und der Gemeinde Martinsberg errichtet.

