In den vergangenen zwei Jahren konnten für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und zur Bewusstseinsbildung über 330.000 Euro an Fördermitteln in die Gemeinden des Waldviertler Kernlands geholt werden.

Damit wurden Projekte in Kooperation mit den Schulen, den Land- und Forstwirten sowie im Bereich klimawandelangepasstes Gärtnern umgesetzt. So fanden über 45 Exkursionen mit allen Volksschülern der Kleinregion zu Bichel und Kobeln statt, es wurden Schnupperimker Workshops organisiert und von Oberflächenwasser gefährdeten Ortschaften erhoben und gemeinsam mit den Jugendlichen vier Videos zur Klimawandelanpassung erstellt. Gemeinsam mit Landwirten wurde überlegt, wie der Humusaufbau mit Hackgut direkt am Feld gefördert werden kann. Dazu wurde eine Probefläche in Waldhausen angelegt. Da es derzeit nicht möglich ist, Exkursionen zu machen, wurde ein Video mit den ersten Ergebnissen dieser Versuchsflächen erstellt.