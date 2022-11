NÖ.Regional: Josef Strummer dankt ab

Der Regionalverband Waldviertel hat einen neuen Büroleiter. Nach sieben Jahren verabschiedet sich Josef Strummer in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt der 35-jährige Christian Haider an, der sich die Leitungs-Aufgaben bereits seit drei Jahren mit Strummer teilte.

Haider, der aus St. Georgen im Mühlviertel stammt, kam 2018 als Mobilitätsmanager zu NÖ.Regional ins Waldviertel und will die Arbeit nun an zahlreichen Fronten weiterführen und ausbauen. „Mein großes Ziel ist natürlich, die bereits angestoßenen Projekte und die Vernetzung der handelnden Personen in der Regionalentwicklung weiterzuführen, aber auch neue Impulse zu setzen“, verlautbart er.

So ist das Thema „Digitalisierung“ seit jeher eines seiner großen Steckenpferde. Geplant seien deshalb größere Investitionen in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Region, um diverse Services für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Weiters will Haider das Waldviertel als familienfreundliche Region vorantreiben und auf grenzübergreifende Kooperation setzen. Vorausschauend seien deshalb fürs kommende Jahr zwei neue Projekte mittels Kleinprojektefonds geplant.

Die Basis für eine erfolgreiche Arbeit in den nächsten Jahren sei laut Regionalverbands-Obmann Lukas Brandweiner jedenfalls gelegt. „Die vergangenen drei Jahre, in denen ich Obmann sein durfte, waren herausfordernd, aber gemeinsam haben wir tolle Arbeit geleistet“, betont er bei der Schlüsselübergabe der Waldviertler Büroleiter. Dabei hob er Meilensteine, wie das Mobilitätspaket oder jüngst das neue Waldviertel-Logo, hervor. Brandweiner und NÖ.Regional-Geschäftsführerin Christine Schneider bedankten bei Josef Strummer für seinen Einsatz für das Waldviertel. „Seine Spuren in der Regionalentwicklung im Waldviertel werden noch für viele Projekte in Zukunft wegweisend sein. Genauso freut es mich, mit Christian Haider einen jungen, engagierten Büroleiter im Waldviertel installieren zu dürfen“, meinte Schneider.

Seit 1986 ist Josef Strummer im regionalen Projektmanagement des Waldviertels tätig und war maßgeblich an der Etablierung der Dorferneuerung beteiligt. „Die Arbeit des Regionalverbandes war gerade damals enorm wichtig, weil niemand miteinander geredet hat. Wir mussten erst die Verbindungen knüpfen“, erinnert er sich zurück. Für ihn geht es nun nach exakt 13.248 arbeitsreichen Tagen für zwei Monate Urlaub in die zweite Heimat Australien, wo er viele Jahre seiner Kindheit verbrachte.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.