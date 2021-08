Rätsel um mysteriöse blaue, rosa und weiße X ist gelöst .

Das Rätsel um die mysteriösen „X“, die seit 10. August vor Gewerbebetrieben und Banken im Oberen Waldviertel und in Krems in den Farben rosa, blau und weiß aufgemalt worden sind, ist gelöst: Es ist ein Marketing-Gag der Werbeagentur Nexus aus Großglobnitz (Bezirk Zwettl), die sich jetzt als Marketing-Agentur neu etablieren will.