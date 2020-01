Was für ein Auftakt für die Waldviertler Volleyballer. In der Zwischenrunde der AVL schlugen sie auswärts den regierenden Meister Aich/Dob mit 3:1 und übernahmen somit auch die Tabellenführung. "Es war ein sehr enges Spiel, aber gegen Ende der Sätze haben wir alles richtig gemacht. Gratulation an das gesamte Team und den Betreuerstab. Wir sind richtig stolz auf die Leistung und auf den unbändigen Willen auch gegen scheinbar übermächtige Gegner zu siegen“, freut sich Manager Werner Hahn stellvertretend für den gesamten Verein.

Die Waldviertler überraschten die Kärntner mit ihrem druckvollen Spiel und gingen im ersten Satz sehr früh in Führung. Auch durch den Führungswechsel gegen Mitte des Satzes ließen sich die Nordmänner nicht aus der Ruhe bringen. Sehr überlegt spielte die Smejkal-Truppe diesen Satz mit 23:25 zu Ende.

Auch Satz zwei gestaltete sich richtig spannend. Waldviertel war zu Beginn zwar einen Schritt hinter Aich/Dob, spielte aber immer ein solides Side out. Zu Mitte des Satzes setzten sie sich dann ab und bauten wieder Druck auf den Gegner auf. Aich/Dob hielt jedoch dagegen und den Satz offen. Die Gäste blieben am Ball und holten sich Satz zwei ebenfalls mit 23:25.

Die klare Überlegenheit der Nordmänner in der Mitte merkte man auch im dritten Satz. Jetzt kamen die Waldviertler so richtig in Fahrt. Ein 4-Punkte-Vorsprung war das Resultat, der jedoch am Satzende wieder schrumpfte. Aich/Dob roch die Chance zum Satzgewinn und holte sich diesen auch ganz knapp mit 26:24.

Im vierten Satz hieß es alles oder nichts. Aich/Dob stand mit dem Rücken an der Wand, Waldviertel hingegen konnte befreiter spielen. Die Nordmänner ließen nichts anbrennen und nahmen drei sensationelle Punkte aus Kärnten mit nach Hause.

Schon heute Abend geht's in der MEVZA auswärts gegen Maribor weiter.