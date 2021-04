Obwohl Friseure aufgrund des „Ost-Lockdowns“ geschlossen haben, sorgt eben ein solcher aktuell für Schlagzeilen im Waldviertel: Mehrere Coronafälle sind laut Behörde mittlerweile auf den Herrenfriseur „Burak“ zurückzuführen. Wir hatten berichtet:

Bitte bei BH melden Wegen Coronafall: Aufruf an Zwettler Friseur-Kunden

Das Contact Tracing stellt die Bezirkshauptmannschaft in Zwettl in diesem Fall vor eine Herausforderung.

Diese Woche rief die Bezirkshauptmannschaft über die NÖN Kunden, die zwischen 24. und 30. März im Geschäft waren, auf, sich bei der Behörde zu melden. Der Grund: „Wir haben vom Geschäft keine Personaldaten bekommen. Deshalb mussten wir diesen Aufruf machen“, erklärt Bezirkshauptmann Michael Widermann die schwierige Rückverfolgung.

Die Mitarbeiter dürften keine Listen über ihre Kunden, beziehungsweise Kundentermine führen, wie es bei anderen Friseuren üblich ist. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu nicht, aber: „Das wäre natürlich sinnvoll, alleine schon zum Eigenschutz“, sagt Widermann. Er hofft, dass der Betreiber nicht absichtlich Kontakte verschweigt und sagt: „Dass sie in dieser Zeit keine Kunden hatten, ist sehr unglaubwürdig.“

Südafrikanische Mutation erreicht Bezirk

Neben der schwierigen Nachverfolgung beim Fall des Zwettler Friseurs haben die Behörden mittlerweile auch mit der südafrikanischen Mutation zu kämpfen. Diese Variante dürfte ansteckender sein, außerdem lassen erste Studien vermuten, dass sie den Schutz der Impfung minimieren könnten. Widermann bestätigt, dass es im Bezirk mehrere Fälle dieser Mutation gibt. Sie sind aber noch „an einer Hand abzählbar“, sagt Widermann. Ob diese Fälle auf den Zwettler Friseur zurückzuführen sind, bestätigt der Bezirkshauptmann auf NÖN-Nachfrage nicht.

Immer wieder Gemeinden über Obergrenze

Freitagabend betrug die 7-Tages-Inzidenz für den Bezirk Zwettl 242. Zur Erinnerung: Die kritische Marke liegt bei 400, ab diesem Wert kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bezirksweise Ausreisetests an. Im Nachbarbezirk Melk lag die Inzidenz sechs Tage lang über dieser Marke. Donnerstag kippte der Wert auf 356, die für heute, Freitag angekündigten Ausreisetests sind damit vom Tisch. Im Bezirk Zwettl gibt es laut Bezirkshauptmann Widermann immer wieder einzelne Gemeinden, die bei der Inzidenz zwischen 400 und 500 liegen - das aber nur für wenige Tage.

Vorbilder, aber auch schwarze Schafe

Der Bezirkshauptmann schildert auch ein vorbildliches Vorgehen: So überwachten sich nach Bekanntwerden eines Coronafalles in einem Geschäft im Bezirk die Kunden nach Info seitens der Bezirkshauptmannschaft selbst auf mögliche Infektionen und testeten sich regelmäßig: "So konnten wir tatsächlich einen Positiven herausfischen", erklärt Widermann.

Leider tragen nicht alle die Coronamaßnahmen mit, es komme immer wieder zur "Corona-Müdigkeit", erklärt Widermann. Er bekam vor kurzem einen anonymen Brief, in dem sich der Verfasser über Verstöße gegen die Vorschriften beklagte. Auch Widermann vermutet, dass sich immer wieder "ehemalige Wirtshauspartien am Abend zum gemeinsamen Achtel hinter Garagen und Stadln treffen, damit sie die Polizei beim vorbeifahren nicht sieht", sagt er, und: "Das ist eine Ignoranz und Dummheit, die auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgetragen wird."

Wie also der Pandemie beikommen? "Testen, testen, testen und wenn es soweit ist, allen Unkenrufen zum Trotz impfen, impfen, impfen", sagt Widermann.