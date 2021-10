Wie berichtet wurde der bisherige Geschäftsführer Andreas Schwarzinger nach einer Neuausschreibung der Position nicht wieder bestellt. Wie für viele in der Region kam diese Entscheidung auch für den Groß Gerungser Maximilian Igelsböck überraschend. Er erfuhr erst aus den Medien davon, wie er in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt. „Seit Monaten musste ich feststellen, dass ich als Vorsitzender des Aufsichtsrates von sämtlichen Planungen und Vorhaben der Umstrukturierungen im NÖ Tourismusbereich keinerlei Informationen erhalte. Weder, dass der Geschäftsführer gekündigt wurde, noch über Ausschreibung, Hearing, Ausgang des Hearings, usw. Ich wurde auch diesmal nicht zum Hearing eingeladen.“

NÖ-Werbung Tourismusdestination-Führung wurde neu bestellt

"Fragwürdige Objektivität"

Erst bei einer Vorstandssitzung Ende dieser Woche wurde Igelsböck nach eigener Aussage die Ablöse Schwarzingers mitgeteilt. Wer ihm als Geschäftsführer folgen soll, erfuhr er nicht. „Es steht für mich außer Zweifel, dass in diesem Fall nicht rechtskonform gehandelt wurde und (ich, Anm.) fordere eine rechtliche Überprüfung der Vorgangsweise. Einen Aufsichtsrat derartig zu übergehen, um nicht zu sagen auszuschalten, kann nicht rechtskonform sein! Wenn man die Jurybesetzung der Hearings und die Ergebnisse analysiert, zwingt sich automatisch eine fragwürdige Objektivität auf.“

Igelsböck habe sich daher spontan entschlossen, mit dem Ende der Aufsichtsratsitzung seine Funktion zurückzulegen. In einem Schreiben an den Aufsichtsrat erklärt Igelsböck: „Ich bin nicht bereit, weiterhin in einem Gremium Verantwortung zu übernehmen, das von sämtlichen übergeordneten Verantwortungsträgern völlig negiert wird.“

NÖ-Werbung: "Geeignetsten nominiert"

Im September wurden die Kandidaten für die Geschäftsführer der sechs Tourismusdestinationen in Niederösterreich zum Hearing durch einen externen Personalberater eingeladen: „Danach hat eine Jury bestehend aus dem Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Michael Duscher, dem Vertreter des Wirtschaftsvereins, Mario Pulker, sowie je einem regionalen Vertreter der Tourismusverbände, die Geeignetsten nominiert“, heißt es in einer Aussendung der Niederösterreich-Werbung. Am 5. Oktober wurden die nominierten Kandidaten auf Basis der Jury-Vorschläge mittels Beschluss in den Generalversammlungen bestätigt. Für das Waldviertel fiel die Wahl auf den 46-jährigen Peter Sigmund. Er war zuvor 15 Jahre in der Destination „Donau Niederösterreich“ tätig.

Für Maximilian Igelsböck eine unverständliche Wahl: „Andreas Schwarzinger ist ein kompetenter Waldviertler, der eine Erfolgsgeschichte des Waldviertler Tourismus geschrieben hat. Warum man ihn absägt und einen Neuen einsetzt, fragt man sich schon.“