Vergessene Bräuche: Mehr als nur Eiersuchen

Werbung

Ostern ist eine Zeit der Bräuche. Wer denkt nicht sofort an gefärbte Eier oder den Lärm der Ratscher - auch wenn dieser Brauch in den vergangenen beiden Jahren etwas zu kurz kam. Wie viele Dinge, sind auch die Bräuche dem Wandel der Zeit unterworfen und manche werden mittlerweile kaum oder gar nicht mehr praktiziert.

Vor 100 Jahren gab es im Waldviertel noch die Tradition des „Antlaßei“. Von Hennen am Gründonnerstag gelegte Eier wurden so genannt, mit einem Kreuz gekennzeichnet und am Ostersonntag geweiht. Am selben Tag wurden die Eier gemeinsam in der Familie geteilt. Sollte man sich irgendwann verirren, so finde man den Weg zurück, so lange man nur an die Person denkt, mit der man das Ei gegessen hatte – so war der Glaube.

Aber auch den Eierschalen wurden besondere Kräfte zugesprochen. Man streute sie auf Äcker für eine reiche Ernte oder warf sie übers Dach, um vor Blitz und Feuer zu schützen.

Heute nach wie vor praktiziert wird im Bezirk Zwettl dagegen die Palmbesenweihe am Palmsonntag. Vor nicht allzu langer Zeit war aber auch das Schlucken der Palmkätzchen gang und gäbe. Wer drei von ihnen den Hals hinunterbringt, sei vor jeglichem Halsweh geschützt.

Man hüte sich vor dem Karfreitag

Streng gehandhabt wurde über lange Zeit der Karfreitag. An diesem Tag durfte der Tradition nach nichts verkauft werden, auch wenn noch so dringend nötig. Schließlich „verkaufte“ Judas am Karfreitag Jesus für 30 Silberlinge. Auch sollte man an diesem Tag nicht backen, da sonst im Laufe des Jahres Feuer im Dorf ausbrechen würden. Heilende Kräfte hätte dagegen am Karfreitag das Wasser, besonders vor Sonnenaufgang. Auch der Morgentau als „Milch der himmlischen Kühe“ wurde oftmals gesammelt, um damit die Augen zu waschen.

Eine besondere Tradition des Ostersonntags wird dagegen bis heute gepflegt und ist beliebter denn je: die Ostereiersuche. Das war auch vor 100 Jahren nichts anderes. Drumherum gab es aber auch einige Spiele, die heute kaum mehr bekannt sind, beliebt das „Eierpecken“, „Eierschupfen“ oder „Eierschegerln“. Bei Letzterem werden zwei Latten oder auch Rechenstiele schräg aufgestellt. Über sie werden die Eier gerollt. Jeder versucht dabei, sein Ei so zu rollen, dass es ein bereits am Boden liegendes Ei berührt. Dieses wechselt daraufhin den Besitzer. Nicht wegzudenken ist zu Ostern außerdem seit jeher das Ratschen, welches 2015 von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt wurde. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Tradition pandemiebedingt allerdings etwas anders gefeiert: Das „Ratschen in Patschen“ vor der eigenen Haustür war vielerorts die einzige Alternative. So wurde aber auch fast schon eine neue Tradition geboren.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.