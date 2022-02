Vogelzählung: Kohlmeise ist Nummer eins

Die Vogelschutzorganisation „Birdlife“ hat auch heuer wieder um Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ von 6. bis 9. Jänner gebeten. Nun wurden die Ergebnisse der Wintervogelzählung präsentiert. Im Waldviertel ist die Kohlmeise wieder auf Platz eins der häufigsten Vögel geflattert, nachdem sie im Vorjahr nur den dritten Platz belegt hatte.

Tierarzt Lukas Strobl weiß dank seiner Beringungsmaßnahmen am Rudmannser Teich: Einzelne Kohlmeisen-Exemplare werden in Osttschechien, ja sogar in Westrussland wiedergefunden. Er nimmt zwar nicht an der Vogelzählung teil, 809 Personen beteiligten sich dennoch waldviertelweit: Das sind um 103 mehr als im Vorjahr.

Insgesamt wurden rund 22.000 Vögel gezählt, 2021 waren es nur knapp 17.000. Auf die Plätze 2 und 3 im Waldviertel haben es heuer Feld- und Haussperling geschafft. Dass Meisen und Sperlinge recht häufig gezählt wurden, liege unter anderem am Insektensterben, erklärt Gerhard Loupal vom Verein „Freenature“ mit Sitz in St. Martin (Bezirk Gmünd) und ehemaliger Präsident von Birdlife Österreich: „Körnerfresser können damit doch besser umgehen als andere Vogelarten.“

Schlüssel zum Erhalt: Die Landnutzung

Für den Artenreichtum insgesamt stelle die monotonisierte Landschaft eine große Herausforderung dar: „Das nimmt Vielfalt weg, und umso weniger Vielfalt es gibt, umso weniger Vögel sind da.“ Der Schlüssel zum Erhalt sei nicht allein die Wintervogelfütterung. Sondern? „Eine weniger intensive Landnutzung – auch abseits der Landwirtschaft“, betont er.

Günther Maier von der Bürgerinitiative „Unsere Heimat“ macht die Zunahme der Windpark-Anlagen für die Reduzierung der Vogelwelt mitverantwortlich. „In Grafenschlag wurden von unseren Aktivisten rund 15 größere Vögel im Bereich der Anlagen tot aufgefunden. Von den toten und verletzten kleinen Wintervögeln findet man ja nichts mehr. Momentan habe ich ein wachsames Auge auf einige Rebhühner in meiner Nähe. Es gibt sie nur mehr selten, und sie haben es schwer, durch den Winter zu kommen.“

Überraschend ist: Im Vergleich zu den vergangenen Jahre wurde der Buchfink 1.000-mal im Waldviertel gesichtet. Das waren fast doppelt so viele Zählungen wie in den Jahren zuvor. Ornithologen sehen einen Grund in der Veränderung des Zugverhaltens bei den winterlich milden Temperaturen.

Gabor Wichmann von BirdLife Austria führt dies auf zwei Faktoren zurück. „Zum Einen gab es in den Wäldern und an den Waldrändern ein gutes Samenjahr, welches viele Vögel bewog zu bleiben und keine Gärten und Parkanlagen aufzusuchen.“ Die zunehmende Versiegelung der Landschaft betrachtet er aber mit Sorge.

Die Vogelfütterung im Winter ist sehr beliebt. Nur: „Durch unsaubere Futterplätze treten immer wieder Infektionen bei Wintervögeln auf, die zum Tod führen. Der Rückgang der Grünfinken wird zum Beispiel auf einen einzelligen Parasiten zurückgeführt. Bei nur wenig geöffneten Futterautomaten koten die Tiere nicht aufs Futter und können sich so nicht infizieren“, erklärt Benjamin Watzl, Leiter des Waldamtes vom Stift Zwettl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren