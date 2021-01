NÖN: Die Wasserrettung Allentsteig ist die einzige ihrer Art im Waldviertel. Was bedeutet das für die Mitglieder?

Reinhard Tauber: Wir haben aktuell 25 aktive Mitglieder und viele, die uns unterstützen. Unser Einsatzgebiet ist groß und umfasst das gesamte Waldviertel von Langau bis Bad Großpertholz und vom Stausee Ottenstein bis zum Herrensee in Litschau. Wir sind eine eigenständige Blaulichtorganisation und werden über den Notruf 144 alarmiert.

Wie viele Einsätze gab es im Vorjahr?

Tauber: Das vergangene Jahr war sehr fordernd. Elf Mal wurden wir über den Notruf 144 alarmiert. Es handelte sich dabei immer um Unfälle, die im oder am Wasser passierten. Im vergangenen Jahr mussten wir zum Beispiel im Naturfreibad Horn und im Badeteich Langau nach vermissten Personen suchen. Viele unserer Einsätze finden am Stausee Ottenstein statt. Unsere Tätigkeiten reichen von Personenbergungen an unzugänglichen Stellen vom Wasser aus mit unserem Einsatzboot und Tauchern bis zu Hilfeleistungen bei defekten Booten am See.

Wie wird man überhaupt Wasserretter?

Tauber: Unsere Mitglieder brauchen zuerst eine Helfer- oder Retterausbildung sowie fünf Sanitäter-Module, die immer wieder aufgefrischt werden müssen. Erst dann ist man Einsatzpersonal und darf bei Einsätzen im Wasser mitwirken. Wir haben aber auch Spezialisten unter uns in den Sparten Schwimmlehrer, Schiffsführer, Taucher, Rettungsschwimmer und Fließwasserretter, diese kommen zum Beispiel bei einem Hochwasser zum Einsatz.

Haben Sie ausreichend Einsatzkräfte?

Tauber: Ein Nachwuchsproblem gibt es immer. Jetzt in der Zeit von Corona ist es noch schwieriger, wir können keine großen Übungen durchführen. Nachwuchs suchen wir immer.

Wie finanziert sich die Wasserrettung?

Tauber: Wir sind vorwiegend auf Spenden angewiesen und werden auch von Gemeinden unterstützt, vor allem von jenen, wo wir im Einsatz gestanden sind. So gab es zum Beispiel noch vor Weihnachten eine Spende von der Stadtgemeinde Zwettl. Einnahmen kommen auch über die Mitgliedsbeiträge und von unserem Zankerlschnapsen, das wir schon 34 Mal durchgeführt haben. Die 35. Auflage fiel leider coronabedingt ins Wasser. Für die Einsätze selbst bekommen wir kein Geld, außer es gibt eine entsprechende Versicherung, die zum Tragen kommt.

Wie schaut die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus?

Tauber: Bei den Einsätzen stehen wir in engem Kontakt mit den Feuerwehren. Bei Unfällen am oder im Wasser ist die Wasserrettung die schnelle Einsatztruppe und wird von den örtlichen Feuerwehren eingewiesen. Bei größeren Taucheinsätzen sind wir mit den Feuerwehrtauchern im Einsatz.