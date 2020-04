Wer schon vor Corona hin und wieder im Homeoffice gearbeitet hat, weiß, dass es dort mitunter ganz schön anstrengend werden kann, wenn die Internetverbindung nicht leistungsfähig genug ist. In Zeiten von Covid-19 kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Wie leistungsfähig sind die Netze? Funktioniert das Internet auch noch wie gewohnt, wenn plötzlich Tausende Menschen im Homeoffice werkeln?

Ja, sagt WVNET-Geschäftsführer Josef Mayerhofer, der mit seinem siebenköpfigen Team von Edelhof aus fast 7.000 Kunden betreut – zum Großteil als Provider. „Die Nutzung ist natürlich merklich gestiegen, wir haben mehr Datenverkehr auf der Leitung. Aber wir achten darauf, den Kunden immer die volle Übertragungsleistung bieten zu können, rüsten unsere nationalen und internationalen Leitungen – wir hängen an den Internetknoten Wien und Frankfurt – regelmäßig auf, haben daher Reserven“, erklärt er.

„Glasfaser wichtiger als Autobahn“

Dennoch trudeln aktuell vermehrt Anfragen wegen des Arbeitens im Homeoffice ein. „Die Leute arbeiten viel daheim und brauchen jetzt mehr Bandbreite. Auch Firmen haben gefragt, was sie machen können“, erzählt Mayerhofer und bricht gleichzeitig eine Lanze für den Glasfaser-Anschluss. „Bei Glasfaser ist der Wechsel auf eine höhere Bandbreite eine Angelegenheit von fünf Minuten, bei der Telefonleitung dauert es viel länger bzw. ist das teilweise gar nicht machbar, wenn man zu weit vom Verteiler weg ist.“ Einige Anfragen musste er aus diesem Grund negativ beantworten.

„Da zeigt sich auch, dass wir im Krisenfall keine Autobahn brauchen – die ist dann eh leer –, sondern flächendeckend Glasfaser, wie das im Waldviertel in den Pilotregionen in den Bezirken Gmünd und Waidhofen schon geschehen ist“, betont Mayerhofer. „Eine gute Internetverbindung ist sehr wichtig – im Homeoffice auch die synchrone Leitung, gleich schneller Down- und Upload. Da werden auch große Dateien verschickt.“

Netflix & Co. kein Problem

Das merkt WVNET wegen Corona auch selbst. „Die Techniker sind in zwei Teams aufgeteilt, eines arbeitet im Büro, das andere im Homeoffice. So sind wir weiterhin immer erreichbar“, schildert Mayerhofer. „Alles, was nicht ortsgebunden ist, wie das Webdesign, passiert daheim. Der Arbeitsalltag ist nicht großartig anders, alle sind normal beschäftigt, keine Kurzarbeit. Nur ich bin sonst den halben Tag im Außendienst, der fällt jetzt weg.“

Das Internet wird nicht nur durch das Arbeiten daheim stärker genutzt, auch Streamingdienste wie Netflix, Amazon Video oder Youtube verzeichnen Rekordzugriffszahlen, was auch zu erheblich gesteigertem Datenverkehr führt. Das spürt man auch bei WVNET. Problem stelle das aber keines dar: „Wir checken unsere Leitungen laufend. Wenn die Auslastung dauerhaft auf über 80 Prozent geht, reagieren wir, rüsten auf, bauen die Kapazitäten aus“, sagt Mayerhofer und betont zudem, dass Probleme mit längeren Zugriffszeiten nicht zwingenderweise beim eigenen Provider liegen, „sondern oft auch an den Servern, auf die man zugreifen will.“