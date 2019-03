Das Wirtschaftsforum Waldviertel hat mit 1. April einen neuen Geschäftsführer.

Der gebürtige Gmünder Christoph Cizek wird die Agenden von Martina Surböck-Noé übernehmen, die seit der Gründung acht Jahre die Geschäfte führte.

Cizek hat ein Studium der Geografie mit Schwerpunkt Regionalentwicklung und Tourismus absolviert. Zusätzlich hat er den Bachelor in „Marketing&Sales“ abgeschlossen. Nach seinem zweiten Studium arbeitete Cizek in Wien in der Immobilienbranche, wo er bei den Firmen SEG und später bei Strauss & Partner als Marketingleiter tätig war. Aktuell ist er bei der Voest in Krems beschäftigt, dort ist der 34-Jährige als Keyaccount-Manager für Österreich, Tschechien und Polen zuständig.

„Mein Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung im Waldviertel durch meine Berufserfahrung voranzutreiben. Ein Grund mehr, mich wieder in meiner Heimatstadt Gmünd niederzulassen“, meint der zweifache Familienvater, der derzeit mit seiner Ehefrau Katrin in Feuersbrunn lebt. Er hat die zweieinhalb Jahre alte Tochter namens Amélie und den ein Jahr alten Sohn Sebastian.

„Richtige Person für Bündel von Themen“

„Es erwartet ihn ein Bündel von Themen. Die Arbeit ist vielfältig und eine große Herausforderung. Ich glaube, dass wir für diese Aufgabe die richtige Person gefunden haben“, erklärt Obmann Christof Kastner und betont, dass Cizek sich aufgrund einer Personalsuche in der NÖN beworben hat.

Martina Surböck-Noé wechselte ins Management des Fußballklubs SV Horn, wo sie fürs Marketing zuständig ist.