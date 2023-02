Arzt Manfred Weissinger im Interview: „Ich mache weiter“

An den Waldviertelkliniken Gmünd, Waidhofen und Zwettl gibt es mit dem Orthopäden Christian Helmreich einen neuen ärztlichen Direktor (die NÖN berichtete). In dieser Funktion ist bis 31. März auch noch Manfred Weissinger tätig. Wie es mit dem bekannten und engagierten Arzt beruflich weitergehen wird, durchleuchtete die NÖN.

Warum kam es jetzt zum Wechsel als ärztlicher Direktor an den drei Waldviertler Kliniken?

Manfred Weissinger: Dieser Wechsel war geplant und fand rein aus Altersgründen statt. Ich bin 70 Jahre alt und befinde mich mittlerweile in dieser Funktion in meinem sechsten Verlängerungsjahr, das mit 31. März endgültig endet. Somit bin ich der einzige ärztliche Direktor und leitende Arzt in einem niederösterreichischen Landesklinikum in diesem Alter.

Ihr Nachfolger ist mit Christian Helmreich ebenfalls ein Orthopäde. Passt das für Sie?

Weissinger: Ich kenne und schätze Christian Helmreich, wir arbeiten schon seit über 30 Jahren sehr gut zusammen und tun das jetzt auch als gemeinsame ärztliche Direktoren.

Sie geben mit Ende März diese Funktion ab. Werden Sie als Facharzt weiterarbeiten?

Weissinger: Ja, die definitive Entscheidung ist gefallen. Ich bin seit 1977 Arzt und habe nach wie vor viel Freude an meiner Arbeit. Daher möchte ich weitermachen.

Apropos Operateur: Sie haben in den vielen Jahren, die Sie als Orthopäde tätig sind, schon eine Vielzahl an Patienten geholfen. Macht Sie das stolz?

Weissinger: I ch bin der längstdienende Arzt am Landesklinikum Zwettl und führe seit Jahren die Statistik jener Ärzte mit den meisten Operationen an. Laut Statistik bin ich seit 30 Jahren auch der beste „Zuweiser“, also jener Arzt, der die meisten Patienten ins Landesklinikum Zwettl überweist. Das macht natürlich etwas stolz.

Als ärztlicher Direktor sind Sie für viele Mitarbeiter zuständig. Wie viele sind das?

Weissinger: Im Landesklinikum Zwettl gibt es 746 Mitarbeiter, 80 sind derzeit in Karenz. Somit zählt das Zwettler Krankenhaus zu den größten Arbeitgebern in Zwettl. Nur das Raiffeisen-Lagerhaus hat mit allen Filialen gemeinsam mehr Mitarbeiter. Im Landesklinikum Gmünd gibt es 410 Mitarbeiter, in Waidhofen sind es 510. Somit arbeiten 1.666 Mitarbeiter in den drei Landeskliniken. Das ist schon gewaltig.

Wie schaut es aktuell mit den Ärzten aus?

Weissinger: Insgesamt gibt es in den drei Kliniken 256 Ärzte, die mir unterstehen. Davon arbeiten 131 in Zwettl, 70 in Waidhofen und 55 in Gmünd. Zum Vergleich: Am Landesklinikum Horn arbeiten 187 Ärzte und acht im Landesklinikum Allentsteig. Diese beiden Häuser werden von Primar Martin Breitenseher als ärztlicher Direktor geleitet.

Das Landesklinikum Zwettl hat die meisten Mitarbeiter und Ärzte. Wie verhält es sich bei der Bettenanzahl?

Weissinger: Auch hier liegt das Landesklinikum Zwettl mit 262 Betten vorne. In Waidhofen sind es 159 Betten und in Gmünd 131.

Wie schaut Ihre Zukunftsplanung aus?

Weissinger: Ich werde als Facharzt in der Ordination in Zwettl und aktiver Operateur weitermachen.

Außerdem werde ich weiterhin an der Donau-Universität Krems unterrichten. Natürlich wird das von meiner Gesundheit bestimmt, aber ich hoffe, dass es mir noch lange gut gehen wird.

