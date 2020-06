Rund 100 Tage nach dem Lockdown beendet auch Hartl Haus in Echsenbach mit Ende Juni das Kurzarbeitsmodell. Mit dem Shutdown im März wurde die Produktion und Montage gestoppt, der Betrieb auf ein Minimum reduziert. Mitte April hatte der Fertighaushersteller begonnen, stufenweise und kontrolliert den Betrieb wieder aufzunehmen. Hier wurde auf Homeoffice, eine Reduzierung der Produktionseinheiten mit kleineren Teams und zeitversetztes Arbeiten gesetzt.

Für den Betrieb hat sich wieder etwas Routine eingestellt. Produktion, Montage, Planung und Beratungsgespräche laufen und werden mit Bedacht auf Hygiene- und Abstandsregelungen realisiert. „Herausfordernde Wochen liegen hinter uns, die wir dank der Kurzarbeitsregelung gut überstanden haben. Für uns hat diese Zeit gezeigt, wie wichtig es ist, ein Team an Mitarbeitern zu haben, die mit Flexibilität und Teamgeist zusammenhalten“, ist Geschäftsführer Yves Suter stolz auf sein Team. „Mindestens genauso wichtig ist es allerdings auch optimistisch in die Zukunft zu blicken. Aus- und Weiterbildung darf in Zeiten von Krisen nicht gestoppt werden. Praktikumsplätze und Lehrstellen dürfen der Krise nicht zum Opfer fallen, denn es liegt an uns, die Fachkräfte der Zukunft auszubilden und zu unterstützen“, appelliert Suter auch an andere Betriebe, diesem Beispiel zu folgen.

Starker Fokus auf Praktikanten und Lehrlinge

Bei Hartl Haus werden auch diesen Sommer wieder zehn Praktikanten und Ferialarbeiter ihre wichtigen Erfahrungen für die Schul- und Berufsausbildung sammeln. Teilweise im Zuge der Ausbildung an HTLs als Pflichtpraktikum oder als Ferialarbeit um Berufserfahrung zu sammeln. Außerdem starten im Sommer fünf neue Lehrlinge ihre Ausbildung, drei Jugendliche beginnen ihre Ausbildung als Fertighausbauer/Zimmerer und zwei als Tischler. Aktuell werden 19 Lehrlinge zu Tischler, Tischlereitechniker und Fertighausbauer/Zimmerer ausgebildet.



Die Lehrstellen für das kommende Ausbildungsjahr sind zwar bereits besetzt, allerdings können Jugendliche bei Hartl Haus bereits ab der 8. Schulstufe in Schnupperwochen oder auch in Praktika ihren Wunschberuf besser kennen lernen. Der Betrieb steht hier in ständigem Kontakt mit den Schulen der Umgebung und bietet hier flexible und individuelle Möglichkeiten an. Dies ist auch nach vorheriger Absprache in den Sommerferien möglich.