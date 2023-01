Bramburi feierte in Schweiggers 30 Jahre

Werbung

Die Vertriebsgesellschaft Bramburi feierte vergangene Woche in Schweiggers ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Auch die Waldviertler Erdäpfel haben damit sozusagen Geburtstag.

Mehr als 300 Besucher folgten der Einladung zur Jubiläumsveranstaltung in den Gemeindesaal der Marktgemeinde Schweiggers. Das anspruchsvolle Abendprogramm begann mit einem Rückblick auf die Firmengeschichte und beleuchtete die Zukunft der Landwirtschaft in Niederösterreich. Anschließende Referate von Buchautor Timo Küntzle, dem Bundesanstaltsdirektor für Agrarwirtschaft Thomas Resl und dem Vizepräsident der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer (LLK) Lorenz Mayr bildeten die Grundlage für eine anschließende Podiumsdiskussion. Das Thema lautete: „Was bringt uns die Zukunft?“

Foto: Joachim Brand

Anfangs blickte Geschäftsführer Karl Eder auf die wechselvolle Geschichte des Waldviertler Leitbetriebes zurück. Beginnend mit einem Verein zur Förderung der landwirtschaftlichen Qualitätsproduktion, wurde 1992 die Bramburi Vertriebsgesellschaft unter dem damaligen Obmann Franz Stumvoll aus Münichreith gegründet. Dahinter stand eine Idee: Die Verbesserung und Revolutionierung der Qualität, eine Vermarktung der Erdäpfel zum Nutzen aller Beteiligten und besonders wichtig, es sollte ein höherer Gewinn für die Landwirte angestrebt werden.

„Wir waren die ersten Vermarkter, welche verschiedene Erdäpfelsorten in den damals einzigartigen Papiersackerln anboten. Die Bramburi-Erdäpfelsackerl in den Lebensmittelgeschäften als Salat-, Gemüse- oder Püree-Erdäpfel verkauft, waren legendär“, berichtete Karl Eder stolz aus den Anfängen. Der ehemalige Direktor des Edelhofs, Adi Kastner, übernahm 1994 den Vorsitz. Sein Leitspruch lautete damals: „Wir haben mit unseren Erdäpfeln die qualitativ hochwertigsten Kartoffeln der Welt. Wir müssen sie nur ,gscheit‘ an die Konsumenten bringen!“

4.500 Tonnen wurden 1994/95 verkauft. In den Jahren danach folgte ein steiler Aufstieg. Zwiebel, Getreide, Knollensellerie und Karotten kamen zusätzlich ins Sortiment. Neben Schweiggers wurden in Hausleiten (Nähe Wien) ein Getreidespeicher und eine Verpackungsstation als Zweitstandort in Betrieb genommen.

Der kometenhafte Aufstieg von Bramburi engte andere Mitbewerber ein. Was folgte, waren jahrelange behördliche Kämpfe unterschiedlichster Art. Dennoch, Bramburi setzte sich unter Karl Eder durch. Etwas geschrumpft, aber noch immer ein Waldviertler Leitbetrieb, ist die Firma für 850 Lieferanten aus dem Wald- und Weinviertel der wichtigste Ansprechpartner.

